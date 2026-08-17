Decomisan Bultos con 1.6 Toneladas de Cocaína Flotando Frente a Costas de Michoacán

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguraron 54 bultos con más de 1.6 toneladas de cocaína, que estaban flotando frente a costas de Michoacán.

En un comunicado, la dependencia detalló que la droga fue localizada aproximadamente a 329 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas.

Según el texto oficial, el aseguramiento se realizó en continuidad a las acciones realizadas ayer en una zona marítima contigua, donde se incautó una embarcación menor con aproximadamente 1.9 toneladas de cocaína y se detuvo a dos personas.

Sobre la reciente acción, la Marina detalló que personal naval realizaba un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, cando observó diversos bultos balizados flotando en la mar.

En una operación marítima frente a las costas de Michoacán, personal de @SEMAR_mx aseguró 54 bultos con más de 1.6 toneladas de cocaína.



En dos días, estas operaciones permitieron asegurar más de 3.5 toneladas de cocaína y evitar que alrededor de 7 millones de dosis llegaran a… pic.twitter.com/WBLWwNr8We — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 17, 2026

De inmediato desplegó unidades para su localización y recuperación, gracias a lo cual los elementos de la Semar decomisaron 54 bultos con una sustancia con características similares a la cocaína, con un peso aproximado superior a mil 600 kilogramos.

El enervante fue traslado a la Décima Sexta Zona Naval, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para posteriormente ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar el peso ministerial de la sustancia asegurada.

La Marina además informó que el aseguramiento representa una afectación económica estimada en 340 millones 200 mil pesos para los grupos delictivos.

Asimismo, se evitó que aproximadamente 3 millones 200 mil dosis de droga llegaran a la sociedad, apuntó la dependencia.

“Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera y en coordinación interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas”, agregó.

SPB