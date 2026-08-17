Seguridad

Decomisan Bultos con 1.6 Toneladas de Cocaína Flotando Frente a Costas de Michoacán

La Secretaría de Marina ubicó la droga al suroeste de Lázaro Cárdenas; en total encontró 54 paquetes del enervante

Bultos con cocaína decomisados frente a costas de Michoacán. Foto: Gabinete de SeguridadBultos con cocaína decomisados frente a costas de Michoacán. Foto: Gabinete de Seguridad

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La Marina decomisa 54 bultos de cocaína frente a las costas de Michoacán, evitando que 3.2 millones de dosis lleguen a la sociedad. Descubre cómo se realizó esta operación.

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