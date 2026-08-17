Sociedad

Temblor en México Hoy 17 de Agosto 2026: Magnitud y Ubicación de Sismos este Lunes

Conoce aquí los detalles de los temblores registrados este lunes en México, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional

Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro | ArchivoCentro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Estás preparado para un sismo? Este 17 de agosto, México registró temblores en varios estados. Descubre la magnitud de estos sismos y qué debe contener tu mochila de emergencia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+