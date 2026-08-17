Temblor en México Hoy 17 de Agosto 2026: Magnitud y Ubicación de Sismos este Lunes

Este lunes 17 de agosto de 2026, México amaneció con nuevos sismos en diferentes estados, por lo que aquí te informamos cuál fue su magnitud y epicentro, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

También te compartimos los consejos de los expertos sobre lo que debe contener tu mochila de emergencia, para que estés preparado en caso de temblor.

¿Sabías que?

Un sismo es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra.

La liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno.

La magnitud de un temblor está relacionada con la energía liberada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo.

Para calcular la energía y determinar la magnitud de un temblor se realizan cálculos matemáticos basados en los registros obtenidos por los sismógrafos.

En los sismogramas se mide la amplitud máxima de la onda y la distancia a la que se encuentra la estación del epicentro. Los valores se introducen a una fórmula, y se obtiene la magnitud.

Según información del Sismológico Nacional, este lunes 17 de agosto de 2026 han ocurrido los siguientes sismos en el país:

01:43 horas: Sismo magnitud 3.2 a 8 km al suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur.

02:50 horas: Sismo magnitud 4.3 a 152 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

04:30 horas: Sismo magnitud 4.0 a 160 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

05:13 horas: Sismo magnitud 4.2 a 131 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

08:57 horas: Sismo magniud 4.0 a 36 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas.

10:33 horas: Sismo magnitud 4.0 a 89 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.

12:33 horas: Sismo magnitud 4.2 a 130 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

12:54 horas: Sismo magnitud 4.1 a 71 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas.

Este 2026 han registrado potentes sismos en al menos 10 naciones. Foto: N+

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la mochila de emergencia ayuda a sobrevivir las primeras horas del desastre. Por lo cual, recomendó prepararla con los siguientes artículos:

Linterna : El movimiento del sismo puede dañar las instalaciones de luz, por eso es importante contar con una linterna con pilas.

Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: Permitirá mantener a la gente informada, acompañada y atenta a cualquier alerta, así como a recomendaciones.

Agua: Botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.

Alimentos no perecederos: Una buena opción es la comida enlatada; se recomienda escoger alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.

Ropa abrigadora: Cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.

Encendedor o cerillos.

Silbato : Es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

Fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB.

Copia de las llaves de tu casa.

Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.

SPB