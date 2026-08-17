Internacional

Van 68 Muertos y Casi 13 Mil Desplazados por Fuerte Sismo en Indonesia

Al menos 213 personas resultaron heridas, según autoridades, que no informaron sobre desaparecidos entre los escombros

IndonesiaIndonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica. Foto: Reuters.

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