Van 68 Muertos y Casi 13 Mil Desplazados por Fuerte Sismo en Indonesia

Las autoridades de Indonesia elevaron este lunes a 68 el número de muertos y a 213 el de heridos tras el fuerte terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el sábado la costa de la isla de Flores, en el este del archipiélago, y que también ha dejado casi 13 mil desplazados. Las labores de búsqueda y rescate continúan.

El número de personas que no pueden volver a sus casas subió este lunes a 12,800 en varias localidades de la isla de Flores, indicó a la AFP Berton Suar Pelita Panjaitan, portavoz de la agencia nacional de desastres de Indonesia BNPB.

La Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD, por sus siglas en indonesio) reportó en su último balance un total de 68 fallecidos, con víctimas mortales en los distritos de Manggarai (26), Manggarai Oriental (24), Nagekeo (8), Sikka (4), Ende (2), Manggarai Occidental (2) y Ngada (2).

Además, 213 personas resultaron heridas en estas localidades, indicó la BPBD, que no informa sobre desaparecidos entre los escombros.

El sábado golpeó Flores un fuerte terremoto de magnitud 7.7 con su epicentro a 62 kilómetros de Ende, la ciudad más poblada de la isla, y al que sucedieron cerca de un millar de réplicas, muchas percibidas por la población.

Alrededor de 4,000 vecinos de Flores permanecen desplazados, la mayoría en refugios temporales, al tiempo que las autoridades siguen recopilando y verificando los datos sobre las personas evacuadas, algunas en centros de evacuación públicos y otras alojadas en casa de familiares o conocidos.

Muchos habitantes de la isla durmieron a la intemperie por segunda noche consecutiva por miedo a volver a casa después de que 1,600 réplicas azotaran la zona afectada, según la agencia geológica (BMKG).

"Cada vez que se mueve, aunque solo sea un poco, entramos en pánico", afirma Muhamad Yasin, un evacuado que duerme en un campamento improvisado.

"Pero no hay adónde huir, ya que ya estamos en el punto más alto", añade.

Periodistas de la AFP observaron a varios residentes de la pequeña localidad de Mbay, cerca del epicentro, acampados en carpas improvisadas que levantaron con lonas y varas.

"Nuestras casas ya no son habitables porque muchas han colapsado, están agrietadas y no podemos entrar", comentó Junaidin, un residente de Mbay de 32 años frente a la tienda improvisada donde dormían unas 30 personas.

"Solo volvemos a casa para traer agua, ropa y almohadas, y luego (...) pasamos la noche aquí".

"Estamos aquí por nuestra cuenta", agregó Junaidin, quien al igual que muchos indonesios lleva un solo nombre.

Junaidin está frustrado por lo que califica como una demora en la llegada de ayuda, mientras el país celebraba el lunes el día de su independencia con pompa en la capital Yakarta.

"En cuanto a la ayuda del gobierno, no ha habido ninguna, ni tiendas, ni medicinas, ni comida ni agua potable, nada", señaló.

Se calcula que alrededor de 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende (con unos 90 mil habitantes) entre sus principales ciudades.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7,000 terremotos, la mayoría moderados.

ASJ