Gilberto Mora Recibe Reconocimiento y Revela Cómo Pidió la Playera a Jude Bellingham

El gobierno de Baja California reconoció al seleccionado nacional Gilberto Mora por su participación en el Mundial 2026, y el jugador reveló cómo fue ese momento especial en que pidió la playera a su ídolo Jude Bellingham, en la derrota de México contra Inglaterra.
Marina del Pilar, gobernadora de la entidad, acudió a los vestidores del Estadio Caliente este domingo, previo al partido de Xolos contra Cruz Azul, para entregar una placa a "Morita".
La morenista dijo al 10 de Tijuana que demostró un talento extraordinario en la justa mundialista, donde la Selección Mexicana cayó en octavos ante los ingleses en el Estadio Azteca, renombrado Estadio Ciudad de México para el torneo.
"Hiciste que todos nos sintiéramos muy orgullosos, nos identificáramos, vivimos contigo, te ganaste el corazón de todo México", le indicó.
Posteriormente, en redes sociales, Del Pilar compartió el video de la entrega del reconocimiento y una fotografía posando con él, donde señaló que ya no es una joven promesa, sino "un crack que crece a pasos agigantados".
"Sigue demostrando que no hay cancha más grande que su talento", añadió.
"A su corta edad, demuestra que no hay límites cuando se juega con el corazón por delante, convirtiéndose en un motivo de orgullo para nuestra tierra y en una inspiración para toda la juventud de México y Baja California", se lee en la placa.
En la grabación difundida por la gobernadora, Mora dijo que admira a Bellingham desde hace muchos años y aprovechó la ocasión de encontrarlo en el campo de juego para pedirle la playera. Contrario a lo que se había pensado, la petición del mexicano fue antes de comenzar el encuentro.
Según el atacante de Xolos, saludó al jugador del Real Madrid y ahí le comentó que si podía regalarle el jersey cuando terminara el partido.
"Un momento muy padre ese de Bellingham. Era un ídolo para mí desde más chiquito. Cuando iba a iniciar el juego, porque ahí nos saludamos, y ahí le dije que si me regalaba su playera al final", le contó a la gobernadora.
"Ya me dijo que sí, entonces al final que nos encontramos otra vez, yo se la pedí primero y luego él a mí", añadió.
En los clips captados de ese momento, se vio que el intercambio pareció más un gesto de consuelo del inglés, luego de la derrota (3-2) que terminó con la participación mexicana en el torneo.
Los videos compartidos en redes sociales consignaron cómo Bellingham y Mora bajaban las escaleras en dirección al vestuario y el nacido en Chiapas dijo algo al centrocampista europeo.
Enseguida, el atacante del Madrid dio un apretón afectuoso al joven jugador de los Xolos de Tijuana y le pidió su jersey.
Tienes un talento enorme, Gil, y un camino todavía más grande por delante. ⚽️ ¡Todo el éxito en lo que viene, el cielo es el límite!👏 pic.twitter.com/ftGLWp8L29
"La tuya también", indicó el inglés y Mora se desprendió de su camiseta para entregarla al rival. Nuevamente se dieron un abrazo breve y continuaron hacia los vestidores.
Fue así como Bellingham se llevó la número 19 del mexicano de 17 años, quien a su vez guardó de recuerdo la histórica playera número 10 del jugador de "Los Tres Leones". En días previos al partido mundialista, Mora dijo que si había alguien con quien le gustaría jugar ese era Bellingham.
Entre la afición mexicana, se espera que "Morita" llegue al futbol europeo el próximo año. Su representante, la brasileña Rafaela Pimenta, ya ha comentado que el mediapunta tiene un valor muy alto para su traspaso al "viejo continente". Ella igual maneja la carrera de figuras de la talla de Erling Haaland.
Por lo pronto, este domingo, Gil encaminó a los Xolos para derrotar 2-1 al campeón Cruz Azul. Con un golazo y una asistencia, reafirmó su condición de joven joya de la Liga MX.