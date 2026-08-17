Gilberto Mora Recibe Reconocimiento y Revela Cómo Pidió la Playera a Jude Bellingham

El gobierno de Baja California reconoció al seleccionado nacional Gilberto Mora por su participación en el Mundial 2026, y el jugador reveló cómo fue ese momento especial en que pidió la playera a su ídolo Jude Bellingham, en la derrota de México contra Inglaterra.

Marina del Pilar, gobernadora de la entidad, acudió a los vestidores del Estadio Caliente este domingo, previo al partido de Xolos contra Cruz Azul, para entregar una placa a "Morita".

La morenista dijo al 10 de Tijuana que demostró un talento extraordinario en la justa mundialista, donde la Selección Mexicana cayó en octavos ante los ingleses en el Estadio Azteca, renombrado Estadio Ciudad de México para el torneo.

"Hiciste que todos nos sintiéramos muy orgullosos, nos identificáramos, vivimos contigo, te ganaste el corazón de todo México", le indicó.