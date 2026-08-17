Deportes

Gilberto Mora Recibe Reconocimiento y Revela Cómo Pidió la Playera a Jude Bellingham

El mexicano dijo que admira al inglés desde hace muchos años, por lo que cruzarse con él en el Mundial 2026 fue un momento especial, a pesar de la derrota de aquel día

Gilberto Mora Jude BellinghamBellingham se llevó la número 19 del mexicano de 17 años, quien a su vez guardó de recuerdo la histórica playera número 10 del jugador de "Los Tres Leones". Foto: AP.

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