Jude Bellingham Abraza a Gilberto Mora e Intercambian Playeras Rumbo al Vestidor

Jude Bellingham se mostró empático con Gilberto Mora, luego de la eliminación de México ante Inglaterra en los Octavos del Mundial 2026, y le dio un abrazo, además de que intercambiaron playeras rumbo al vestidor.

El gesto fue captado al término del encuentro de este domingo en el Estadio Sede Ciudad de México, en algo que muchos calificaron como un detalle de consuelo por parte del inglés al muchacho de 17 años luego de la derrota en casa.

En videos compartidos en redes sociales se observó que Bellingham y Mora bajaban las escaleras en dirección al vestuario y el nacido en Chiapas dijo algo al centrocampista europeo.

Enseguida, el jugador del Real Madrid dio un apretón afectuoso al joven jugador de los Xolos de Tijuana le pidió su jersey.

"La tuya también", indicó el inglés y Mora se desprendió de su camiseta para entregarla al rival. Nuevamente se dieron un abrazo breve y continuaron al túnel, rumbo al vestuario.

Bellingham se llevó la número 19 del mexicano, quien a su vez guardará de recuerdo la histórica playera número 10 del jugador de "Los Tres Leones".

En días pasados, Mora dijo que si hay alguien con quien le gustaría jugar ese es Bellingham. La noche de este domingo compartieron la cancha del mítico Estadio Azteca, pero como no como compañeros.

Por su parte, el futbolista de 23 años, quien fue proclamado como el 'Mejor Jugador del Partido', destacó la fortaleza del equipo mexicano a lo largo de un partido muy intenso.

"México es un equipo muy fuerte, muy bravo, que juega con mucho corazón", reconoció Bellingham.

"Los últimos dos días aquí han sido increíbles, con muchos retos para superar. Ha sido lindo hacerlo en este estadio que es histórico", subrayó.

Jude Bellingham anotó dos de los tres goles con los que su selección se llevó la victoria (3-2) ante México. Su segundo tanto llegó, precisamente, tras un error de Gil Mora en medio campo, cuando le robaron el balón y el rival aprovechó la jugada para definir con contundencia tras un pase de Harry Kane, quen después anotó un penal para sentenciar el marcador final.

Al final, el número 10 de Inglaterra fue a saludar a varios jugadores mexicanos en el campo para reconocerles el esfuerzo. Después acudió con sus compañeros para cantar Wonderwall de Oasis con los aficionados en las gradas.

La historia que apenas inicia tras el Mundial

Gilberto Mora es el mexicano más joven en debutar en un Mundial con 17 años y 240 días. Fue la sensación desde la fase de grupos, cuando sumó sus primeros 25 minutos en el partido inaugural contra Sudáfrica.

Javier Aguirre lo alineó desde el arranque en el encuentro ante Chequia y se ganó la titularidad. Igual jugó de inicio el partido de Dieciseisavos contra Ecuador y disputó una hora en el enfrentamiento a Inglaterra.

Al finalizar el partido este domingo, Gil Mora lloró y Raúl Jiménez fue a abrazarlo.

Su entrenador en Xolos, el uruguayo Sebastián Abreu, asegura que es un jugador excepcional, con gran inteligencia táctica, técnica y una madurez poco común para su edad.

El exdelantero charrúa afirma que el estilo de "Morita" se asemeja al del argentino Pablo Aimar.

Lo describen como un futbolista creativo, capaz de pausar, acelerar y ver jugadas que otros no perciben, además de poder jugar en varias posiciones.

También resaltan su personalidad humilde, su disciplina y su entorno familiar ligado al futbol. Su padre es Gilberto Mora Olayo, mediocampista que jugó con Jaguares, Puebla, Veracruz y Xolos.

Los reportes de la prensa deportiva han sugerido que "Morita" no tardará tanto en migrar a las ligas europeas y más allá de la tendencia en redes y los memes por su minoría de edad en la Selección Tricolor, es visto como la joven promesa del futbol mexicano.

ASJ