Jude Bellingham Abraza a Gilberto Mora e Intercambian Playeras Rumbo al Vestidor

El gesto fue captado al término del encuentro de este domingo en el Estadio Sede Ciudad de México, en lo que muchos calificaron como un consuelo por parte del inglés

Jude Bellingham Gilberto MoraEl gesto fue captado al término del encuentro de este domingo en el Estadio Sede Ciudad de México, en lo que muchos calificaron como un consuelo por parte del inglés . Foto: Captura de Pantalla X | @artxdn.

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Jude Bellingham consuela a Gilberto Mora tras la eliminación de México ante Inglaterra. El gesto de intercambio de playeras en el Estadio Sede Ciudad de México ha conmovido a muchos. Descubre más sobre este emotivo momento.

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