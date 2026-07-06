Jude Bellingham Se Alista para Cuartos del Mundial y Dice que México Es un Equipo Muy Bravo

El inglés de 23 años, quien fue proclamado como el 'Mejor Jugador del Partido', destacó la fortaleza del equipo mexicano a lo largo de un partido muy intenso

JudeEl futbolista de 23 años, quien fue proclamado como el 'Mejor Jugador del Partido', destacó la fortaleza del equipo mexicano. Foto: Reuters.

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¡Partido intenso! Bellingham brilla con dos goles ante México y reconoce su fortaleza. El inglés ya piensa en el reto de enfrentar a Noruega y Haaland en cuartos.

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