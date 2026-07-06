¿Hubo Saldo Blanco? Este es el Reporte de Seguridad por Festejos del México vs Inglaterra

Este domingo, 5 de julio de 2026, la Selección Mexicana se enfrentó a Inglaterra en el estadio sede de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos el reporte de seguridad por festejos del último partido del Mundial 2026 en México.

Previo al partido, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX, Pablo Vázquez, compartió diversas recomendaciones para los festejos, estos son:

Festejar en casa o bien, en un lugar cercano para evitar aglomeraciones en el corredor Reforma.

Si acudes al Ángel de la Independencia, ten en cuenta que el acceso solo es por el propio corredor de Reforma, por la Glorieta de la Diana y la Glorieta del Ahuehuete.

Evitar incurrir en conductas de riesgo como lanzar objetos y consumir alcohol en la vía pública.

No subirse a mobiliario urbano o trepar árboles.

No lanzarse.

No empujarse.

No hacer juegos de olas o movimientos descontrolados.

Abstenerse de festejar con golpes.

No colocarse trafitambos en la cabeza para organizar "guerra de trafitambos".

Reporte de seguridad por festejos del Partido México vs Inglaterra

Autoridades de la Ciudad de México informaron que, hasta el momento hay saldo blanco, sin embargo, miles de aficionados continúan en Reforma celebrando, luego del partido México vs Inglaterra, por el extraordinario desempeño del Tri, a pesar de que la Selección Mexicana quedó fuera del Mundial 2026.

Queremos aplaudir el enorme papel de la Selección Nacional, su entrega llenó de orgullo a todo el país.



​El operativo de hoy garantizó un flujo seguro y ordenado para las y los miles de asistentes que compartieron la emoción. pic.twitter.com/YdGuQti2oV — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 6, 2026

En este encuentro deportivo se registró alta afluencia de aficionados en el Zócalo de la Ciudad de México, Ángel de la Independencia y otros puntos más del corredor Paseo de la Reforma, donde se colocaron pantallas.

Además, durante el operativo de seguridad implmentado se lograron:

820 retiros de comercio en vía pública.

9,269 latas de cerveza destruidas o decomisadas.

497 botellas decomisadas.

9 estacionamientos suspendidos por venta o resguardo de bebidas alcohólicas.

0 remisiones.

Con información de N+