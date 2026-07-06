¿Hubo Saldo Blanco? Este es el Reporte de Seguridad por Festejos del México vs Inglaterra

Cientos de aficionados continúan en el Ángel de la Independencia luego del partido México vs Inglaterra

Aficionados en el Ángel de la Independencia en CDMX por el México vs. InglaterraAficionados en el Ángel de la Independencia en CDMX por el México vs. Inglaterra. Foto: Cuartoscuro

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¿Saldo blanco en el México vs Inglaterra? A pesar de la eliminación, miles celebran en Reforma. Conoce el reporte de seguridad y las recomendaciones para festejar sin riesgos.

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