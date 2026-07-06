Acuden Un Millón 350 Mil Aficionados Por Partido de México vs Inglaterra en CDMX

Este domingo, 5 de julio de 2026, la Selección Mexicana se enfrentó a Inglaterra en los octavos de final. Te decimos cuántos aficionados acudieron a ver el último encuentro del Mundial 2026 en México.
A pesar del resultado y de quedar fuera del Mundial 2026, la Selección Mexicana nos regaló un gran partido, lleno de emoción y un extraordinario desempeño.
¿Cuántos aficionados acudieron a ver el México vs Inglaterra en CDMX?
Cabe recordar que en este encuentro deportivo se registró alta afluencia de aficionados en el Zócalo de la Ciudad de México, Monumento a la Revolución, Ángel de la Independencia y otros puntos más donde se colocaron pantallas.
Autoridades de la Ciudad de México informaron que un millón 350 mil aficionados acudieron a los diferentes puntos donde se instalaron pantallas, tanto en el Zócalo capitalino como en el corredor de Paseo de la Reforma.
Además, durante el operativo de seguridad implmentado se lograron:
820 retiros de comercio en vía pública.
9,269 latas de cerveza destruidas o decomisadas.
497 botellas decomisadas.
9 estacionamientos suspendidos por venta o resguardo de bebidas alcohólicas.
0 remisiones.
Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco.
Con información de N+