Acuden Un Millón 350 Mil Aficionados Por Partido de México vs Inglaterra en CDMX

Más de un millón de aficionados acudieron a ver el partido de México vs Inglaterra en CDMX

Aficionados en el Ángel de la Independencia en CDMX hoy 5 de julio de 2026Aficionados en el Ángel de la Independencia en CDMX hoy 5 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro

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El México vs Inglaterra reunió a una multitud en CDMX. Descubre cuántos aficionados vivieron la emoción del Mundial 2026 en las pantallas de la ciudad.

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