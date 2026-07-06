Acuden Un Millón 350 Mil Aficionados Por Partido de México vs Inglaterra en CDMX

Este domingo, 5 de julio de 2026, la Selección Mexicana se enfrentó a Inglaterra en los octavos de final. Te decimos cuántos aficionados acudieron a ver el último encuentro del Mundial 2026 en México.

A pesar del resultado y de quedar fuera del Mundial 2026, la Selección Mexicana nos regaló un gran partido, lleno de emoción y un extraordinario desempeño.

¿Cuántos aficionados acudieron a ver el México vs Inglaterra en CDMX?

Cabe recordar que en este encuentro deportivo se registró alta afluencia de aficionados en el Zócalo de la Ciudad de México, Monumento a la Revolución, Ángel de la Independencia y otros puntos más donde se colocaron pantallas.

Autoridades de la Ciudad de México informaron que un millón 350 mil aficionados acudieron a los diferentes puntos donde se instalaron pantallas, tanto en el Zócalo capitalino como en el corredor de Paseo de la Reforma.

Un millón 350 mil personas disfrutaron el partido de la Selección Mexicana.



Seguimos con el trabajo para que todas y todos regresen con bien a casa. pic.twitter.com/y7ls4vDksd — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 6, 2026

Además, durante el operativo de seguridad implmentado se lograron:

820 retiros de comercio en vía pública.

9,269 latas de cerveza destruidas o decomisadas.

497 botellas decomisadas.

9 estacionamientos suspendidos por venta o resguardo de bebidas alcohólicas.

0 remisiones.

Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco.

#Actualización | 👮‍♂️🚧 Continuamos con el operativo para garantizar la seguridad de tod@s, mediante acciones de supervisión y prevención en distintos puntos de la ciudad.



✅ 820 retiros de comercio en vía pública.

🥤 9,269 latas de cerveza destruidas o decomisadas.

🍾 497… pic.twitter.com/WBdljEU1dX — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 6, 2026

Con información de N+