Termina Partido de México e Inglaterra con Más de 67 Mil Asistentes en Fan Festival y La Minerva

Más de 67 mil aficionados se reunieron entre el Fan Festival y La Minerva para seguir el encuentro, que terminó con victoria de Inglaterra por 3-2

La MinervaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Guadalajara se llenó de pasión con más de 67 mil fans en el Fan Festival y La Minerva. Aunque México cayó 3-2 ante Inglaterra, el ambiente fue electrizante. Conoce más sobre este evento sin incidentes.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+