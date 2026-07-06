Termina Partido de México e Inglaterra con Más de 67 Mil Asistentes en Fan Festival y La Minerva

La transmisión del partido entre México e Inglaterra en los principales puntos de reunión de Guadalajara concluyó con saldo blanco, luego de que no se reportaran personas lesionadas ni hechos de violencia durante la jornada.

El encuentro finalizó con marcador de 3-2 a favor de Inglaterra. En Guadalajara, más de 40 mil aficionados siguieron el partido desde el Fan Festival, mientras que más de 27 mil personas se congregaron en La Minerva para disfrutar de la transmisión en pantallas gigantes.

Durante el encuentro, la emoción se hizo presente en ambos espacios. Cada uno de los goles de la Selección Mexicana fue celebrado con gritos, saltos, espuma y el sonido de matracas, mientras cientos de aficionados coreaban de manera reiterada el "¡Sí se puede!".

En La Minerva, incluso, uno de los asistentes encendió un cirio como muestra de apoyo y con la esperanza de que la Selección Mexicana consiguiera el triunfo.

Al concluir el partido, el ambiente cambió entre los asistentes, quienes reflejaron tristeza tras la derrota del conjunto mexicano.

Las zonas permanecieron resguardadas por elementos de seguridad, quienes estuvieron presentes durante el evento para salvaguardar la integridad de los miles de aficionados que acudieron a disfrutar del encuentro.