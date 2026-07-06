Así se Vive en Monterrey el Partido de México vs Inglaterra; Aficionados Abarrotan Macroplaza

Miles de aficionados se reunieron en la Macroplaza de Monterrey y distintos puntos del área metropolitana para ver el partido de México contra Inglaterra

Aficionados abarrotan Macroplaza de Monterrey por partido de México vs InglaterraFoto: N+

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Monterrey se tiñó de verde en el México vs Inglaterra. Aficionados abarrotaron la Macroplaza para el partido del Mundial 2026. ¿Quieres saber cómo se vivió la emoción del gol mexicano?

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