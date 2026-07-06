Miles de aficionados se reunieron la tarde de este domingo 5 de julio en la Macroplaza de Monterrey, así como en otros puntos del área metropolitana, para ver el enfrentamiento de la Selección Mexicana contra Inglaterra, que se disputa en el Estado Sede CDMX.

A las 06:00 de la tarde, hora en la que iniciaría el partido de los octavos de final del Mundial 2026, la Macroplaza ya estaba abarrotada por aficionados de todas las edades; sin embargo, el juego se retrasó una hora debido a las condiciones climatológicas registradas en la Ciudad de México.

En punto de las 07:00 de la noche, inició el juego de México vs Inglaterra y los aficionados, animados y vestidos en su mayoría con la camiseta verde, gritaron al unísono ¡Viva México!, mostrando su apoyo a la Selección Mexicana.

La tensión se hizo presente entre la afición mexicana después de que Inglaterra metió dos goles, pero la esperanza regresó luego de la anotación de México, dejando el marcador 2-1 durante unos minutos, hasta que cambió a 3-2 luego de los penales que le marcaron a ambas selecciones.

Aficionados abandonan la Macroplaza con lágrimas

Tras la derrota de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, los aficionados que se reunieron en la Macroplaza de Monterrey abandonaron el lugar con lágrimas en los ojos, pues a pesar de la esperanza, la Selección Mexicana se quedó cerca de continuar en la justa deportiva.

SHH