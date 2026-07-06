Partido México vs Inglaterra: Ciudadanos se Reúnen en Hermosillo Para Ver el Partido

Por el partido México vs Inglaterra ciudadanos se reunieron en la calle Pino Suárez, ubicada en Hermosillo, Sonora.

En este punto se instaló una megapantalla para ver el partido de la Selección Mexicana.

Desde poco antes de las 16:00 horas, se empezó a observar la llegada de familias para presenciar el histórico juego.

Además de esto se prepararon diversas actividades para pasar un momento alegre y apoyar al equipo nacional como reta de futbolito e intercambio de estampas para llenar tu álbum del Mundial 2026. Se instalaron puntos de gastronomía e hidratación y un DJ.

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