Partido México vs Inglaterra: Ciudadanos se Reúnen en Hermosillo Para Ver el Partido

Por el partido México vs Inglaterra ciudadanos se reunieron en la calle Foro Pino Suárez, ubicada en Hermosillo, Sonora.

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La calle Pino Suárez en Hermosillo se transformó para el México vs Inglaterra.

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