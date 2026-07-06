Neymar, Anuncia su Retiro de la Selección de Brasil, Tras Casi 16 Años de Carrera

Curiosamente, en el estadio de Nueva Jersey donde perdió contra los vikingos, en este mismo escenario debutó a los 18 años el 10 de agosto de 2010 en un partido amistoso frente a Estados Unidos

Neymar, Anuncia su Retiro de la Selección de Brasil, Tras Casi 16 Años de CarreraNeymar, futbolista de la Selección de Brasil. Foto: Reuters

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Neymar el astro brasileño del Santos anunció oficialmente su retiro de la selección de Brasil tras la dolorosa eliminación en los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol de 2026 ante Noruega

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