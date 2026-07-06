Neymar, Anuncia su Retiro de la Selección de Brasil, Tras Casi 16 Años de Carrera

El máximo goleador histórico de Brasil, Neymar, anunció su retiro de la 'canarinha' tras caer eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega (1-2).

El astro brasileño del Santos FC cerró su ciclo internacional de manera emotiva tras declarar ante las cámaras en el estadio de Nueva Jersey:

"Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó".

Curiosamente, en este mismo escenario debutó a los 18 años el 10 de agosto de 2010 en un partido amistoso frente a Estados Unidos.

Neymar, máximo goleador histórico de la selección brasileña, anunció este domingo su retirada de la Canarinha, tras caer eliminado en los octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega (1-2)."Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí (en el Metlife Stadium de Nueva Jersey) y termino aquí. Ahora se acabó", dijo el delantero del Santos en declaraciones al canal GeTV tras el partido.

Puso fin en la selección pentacampeona del mundo tras haber disputado cuatro Copas del Mundo:

Brasil 2014

Rusia 2018

Catar 2022

Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Neymar, el goleador que se le escapó ganar un Mundial

En ninguna de sus participaciones Neymar levantó el título. Su mejor resultado fueron las semifinales de Brasil 2014, en las que, sin él presente por lesión, Alemania humilló a Brasil con un 7-1.

En esta última edición de 2026, que marcó su regreso después de 981 días de ausencia por diversos problemas físicos, fue un actor secundario para el seleccionador Carlo Ancelotti.

El técnico italiano, sin embargo, lo sacó desde el banquillo en el minuto 67, cuando el marcador estaba 0-0, para intentar desequilibrar la eliminatoria ante Noruega. Poco después llegó el doblete de Erling Haaland.

El exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) consiguió maquillar el resultado al transformar un penalti en el tiempo de descuento.

Con el silbatazo final, Neymar se derrumbó, rompió a llorar sobre el pasto y tuvo que ser consolado por varios de sus compañeros.

Trayectoria de Neymar con la Selección de Brasil

El también exjugador del Al-Hilal saudidta empezó su aventura en la Canarinha precisamente en ese estadio, el 10 de octubre de 2010, en un amistoso con Estados Unidos que terminó 2-0 para los brasileños.

Desde entonces jugó 130 partidos y 10, 673 minutos con la camiseta del combinado 'verdeamarelo', en los que ha marcado 80 goles, el que más, superando a leyendas como Pelé, Ronaldo, Romário, Zico y Bebeto.

Sin embargo, su excelentes registros goleadores no se han transformado en muchos títulos.

HVI