¿Quién Es Jude Bellingham? Estrella de Inglaterra que Metió Dos Goles a México

Jude Bellingham es considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo, quien juega actualmente como estrella del Real Madrid y utiliza el número 10 de la Selección de Inglaterra.

¿Quién Es Jude Bellingham? Estrella de Inglaterra que Metió Dos Goles a MéxicoJude Bellingham, de Inglaterra, celebra el segundo gol de su equipo. Foto: Reuters

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El número 10 de Inglaterra acapara los reflectores en el partido de octavos de final del Mundial 2026 celebrado en el estadio CDMX, al anotar un impresionante doblete en menos de dos minutos que puso a Inglaterra en ventaja temporal de 2-1 frente a México.

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