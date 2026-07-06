¿Quién Es Jude Bellingham? Estrella de Inglaterra que Metió Dos Goles a México

Jude Bellingham, la estrella inglesa que pisó dos veces el área mexicana y metió dos goles en el México vs Inglaterra, en N+ te decimos quién es este futbolista de 23 años.

Jude Bellingham es considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo, quien juega actualmente como estrella del Real Madrid y utiliza el número 10 de la Selección de Inglaterra.

Jude Bellingham, de Inglaterra, anota gol de su selección ante México en Mundial 2026. Foto: Reuters

Acaparó por completo los reflectores en el partido de octavos de final del Mundial 2026 celebrado en el estadio CDMX, al anotar un impresionante doblete en menos de dos minutos que puso a Inglaterra en ventaja temporal de 2-1 frente a México.

Bellingham adelanta a Inglaterra y Quiñones devuelve esperanza

El equipo de Inglaterra gana al término del primer tiempo por 1-2 a México con dos tantos de Jude Bellingham en los minutos 36 y 38. El Tri descontó en el 42 a través de Julián Quiñones.

Jude Bellingham, acapara los reflectores del equipo de Inglaterra. Foto: Reuters

Mexicanos e ingleses juegan por un boleto en los cuartos de final del Mundial 2026.

Destaca por su estatura de 1.86 metros, destacando por su gran despliegue físico y zancada.

Jude Bellingham fue fichado por Inglaterra en 2023 por 103 millones de euros.

Trayectoria de Jude Bellingham

Jude Bellingham Debutó profesionalmente con solo 16 años en el Birmingham City, club que retiró su número de camiseta, el 22, cuando fue transferido debido a su impacto inmediato.

En Alemania tuvo tres temporadas en el Borussia Dortmund, donde ganó la Copa de Alemania y fue nombrado el Jugador de la Temporada de la Bundesliga antes de cumplir los 20 años.

Ganador de los premios juveniles Golden Boy y el Trofeo Kopa en 2023.

En su primera campaña con el Real Madrid, conquistó LaLiga y la UEFA Champions League, erigiéndose como el goleador del equipo.

Se ha convertido en el futbolista europeo más joven de la historia en disputar cuatro torneos internacionales mayores.

HVI