Así Viven Miles de Aficionados el Partido entre México e Inglaterra en Baja California

Miles de aficionados se reunieron la tarde de este domingo en los Fan Fest instalados en Tijuana, Mexicali y Ensenada para seguir el partido de la Selección Mexicana, en un ambiente de entusiasmo, porras y apoyo al combinado nacional.

Tijuana y Mexicali registran aforo de 5 mil personas

En Tijuana y Mexicali, los espacios habilitados para la transmisión del encuentro congregaron alrededor de cinco mil asistentes cada uno, de acuerdo con información de las autoridades organizadoras y personal de seguridad.

En el caso de Mexicali, el Ayuntamiento informó que el Palenque del FEX alcanzó su capacidad máxima, por lo que se suspendió el acceso de más personas para garantizar la seguridad de los asistentes.

Ensenada también se suma a la celebración

En Ensenada, decenas de familias y aficionados también acudieron al Fan Fest para disfrutar de la transmisión del partido, convirtiendo el espacio en otro punto de reunión para vivir la emoción del torneo internacional.

La asistencia total en esta sede será dada a conocer por las autoridades de Protección Civil al concluir la jornada.

Autoridades municipales mantienen operativos de seguridad, Protección Civil y servicios de emergencia en las tres sedes para atender cualquier eventualidad y garantizar que las actividades se desarrollen de manera ordenada.

Se espera que, al término del encuentro, las autoridades den a conocer la cifra total de asistentes en los Fan Fest de Baja California.

APG