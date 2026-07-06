Así Viven Miles de Aficionados el Partido entre México e Inglaterra en Baja California

Los Fan Fest de Tijuana, Mexicali y Ensenada reunieron a miles de personas para seguir el encuentro de la Selección Mexicana

Miles de Aficionados Viven el Partido de México en los Fan Fest de Baja CaliforniaFoto: N+

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Miles de aficionados vibraron en los Fan Fest de Tijuana, Mexicali y Ensenada durante el partido México-Inglaterra. ¡Descubre cómo se vivió la pasión futbolera en Baja California!

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