Así se Vive en Guadalajara el Partido entre México e Inglaterra

Más de 32 mil aficionados se congregaron en el Fan Festival y otros 15 mil en La Minerva para seguir el encuentro a través de pantallas gigantes

Fan Festival GuadalajaraFoto: Policía de Jalisco

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Miles de aficionados en Guadalajara entonan el Himno Nacional antes del México vs Inglaterra en el Mundial 2026. Un ambiente lleno de entusiasmo y unidad. ¿Te lo vas a perder?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+