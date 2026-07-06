Así se Vive en Guadalajara el Partido entre México e Inglaterra

Miles de aficionados se reunieron la tarde de este 5 de julio en distintos puntos de Guadalajara para seguir el partido entre México e Inglaterra, correspondiente al Mundial 2026, en un ambiente de entusiasmo, cánticos y apoyo a la Selección Mexicana.

La zona del Fan Festival concentra más de 32 mil asistentes

El encuentro comenzó a las 19:00 horas, mientras más de 32 mil personas se dieron cita en el Fan Festival de Guadalajara para disfrutar de la transmisión en pantalla gigante. De manera simultánea, más de 15 mil asistentes se concentraron en La Minerva, donde también se instaló una pantalla para seguir las acciones del partido.

Desde horas antes del inicio del encuentro, cientos de aficionados comenzaron a llegar para asegurar un buen lugar. La mayoría portó la camiseta de la Selección Mexicana y, conforme se acercó el silbatazo inicial, el ambiente se llenó de porras, gritos y saltos en apoyo al combinado nacional.

Minutos antes del comienzo del partido, los asistentes reunidos en el Fan Festival entonaron el Himno Nacional Mexicano de manera colectiva, en una muestra del entusiasmo con el que vivieron la previa del encuentro frente a Inglaterra.

Con pantallas gigantes, miles de familias y grupos de amigos siguieron el desarrollo del partido en dos de los principales puntos de reunión habilitados en Guadalajara para disfrutar del Mundial 2026.