Reportan Lleno Total en el Monumento a la Revolución y Reforma por Partido México vs Inglaterra

El Monumento a la Revolución y todo Paseo de la Reforma llegaron a su capacidad máxima y autoridades pidieron ubicar el Festival Futbolero más cercano para ver el partido

Reporta Lleno Total en el Monumento y Paseo de la Reforma por Partido México vs InglaterraFoto: N+

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