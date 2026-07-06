Reportan Lleno Total en el Monumento a la Revolución y Reforma por Partido México vs Inglaterra

El Monumento a la Revolución y la totalidad de los puntos habilitados sobre Paseo de la Reforma llegaron este domingo a su capacidad máxima para seguir el partido entre México e Inglaterra, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

¿A dónde acudir si te quedaste sin cupo?

Monumento a la Revolución: sin cupo disponible.

Todas las ubicaciones sobre Paseo de la Reforma: sin cupo disponible.

Recomendación de la SSC: acudir a los demás Festivales Futboleros en las diferentes alcaldías.

"Al momento, el Monumento a la Revolución y todas las ubicaciones de Paseo de la Reforma se encuentran llenos. Para disfrutar del partido, se recomienda acudir a los demás Festivales Futboleros en las diferentes alcaldías", indicó la dependencia.

El aviso amplía una recomendación previa de las autoridades de la Ciudad de México, que había reportado el cierre del Monumento a la Revolución dentro de su campaña La Pizarra Mundialista. "Celebra donde te encuentres, sigue las indicaciones de las autoridades y recuerda que la mejor jugada es cuidarnos entre tod@s", señaló la dependencia capitalina en esa publicación.