“Asesino”: Increpan a Cuauhtémoc Blanco Cuando Circulaba por Periférico Sur

El exfutbolista y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, fue agredido por un grupo de manifestantes mientras circulaba por Periférico Sur, en la Ciudad de México. Durante el incidente, la camioneta en la que viajaba sufrió daños por actos de vandalismo.

El hecho ocurrió sobre Anillo Periférico Sur, cuando Blanco se dirigía al estadio sede Ciudad de México para presenciar el partido de octavos de final entre México e Inglaterra. En ese punto, la circulación fue bloqueada por integrantes de la llamada Asamblea Antimundialista, quienes impidieron el paso del vehículo.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, al identificar al exgobernador de Morelos, quien vestía una playera de la Selección Mexicana, varios manifestantes comenzaron a increparlo y realizaron pintas con aerosol azul sobre la carrocería de la camioneta al grito de: "¡Asesino, asesino!".

Ante la situación, Blanco descendió brevemente del vehículo para dialogar con los manifestantes, mientras uno de sus acompañantes sostuvo una discusión con integrantes del grupo.

Minutos después, ambos volvieron a abordar la unidad y el conductor realizó una maniobra en reversa sobre el camellón central para retirarse del lugar, mientras el vehículo recibió golpes y fue alcanzado por objetos lanzados por algunos manifestantes.