“Asesino”: Increpan a Cuauhtémoc Blanco Cuando Circulaba por Periférico Sur

El hecho ocurrió sobre Anillo Periférico Sur, cuando Blanco se dirigía al Estadio sede Ciudad de México

El incidente ocurrió sobre el Anillo Periférico Sur. Foto: N+El incidente ocurrió sobre el Anillo Periférico Sur. Foto: N+

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Tensión en Periférico Sur: Cuauhtémoc Blanco increpado por manifestantes antimundialistas. Su vehículo sufrió daños mientras intentaba llegar al Estadio CDMX. Descubre más.

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