El Ángel se Llena de Aficionados por Partido de la Selección Mexicana

La zona del Ángel de la Independencia en Reforma ya está llena, se recomienda acudir a otros puntos.

Ángel de la IndependenciaÁngel de la Independencia previo al partido México vs. Inglaterra. Foto: N+

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El Ángel de la Independencia ya no tiene espacio para más aficionados. México vs. Inglaterra se enfrentan hoy en el cierre del Mundial 2026 en México. Considera otros puntos para ver el partido.

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