El Ángel se Llena de Aficionados por Partido de la Selección Mexicana

Este domingo, 5 de julio de 2026, a solo unas horas de que inicie el partido México vs Inglaterra, el Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, Ciudad de México (CDMX) está repleto de aficionados que disfrutarán del encuentro deportivo, el último del Mundial 2026 en México.

Mediante redes sociales, el Gobierno de la Ciudad de México informó que la zona del Ángel de la Independencia ya está llena, por lo que se recomienda acudir a otros puntos, como son:

Monumento a la Revolución.

Insurgentes y Reforma

Insurgentes y Bucareli.

El Ángel de la Independencia ha llegado a su máxima capacidad.



Disfruta el partido México Vs Inglaterra en las pantallas ubicadas a lo largo de Reforma o en tu Alcaldía.



Cuidémonos todas y todos, evitemos aglomeraciones. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/FAWwdt8YbS — urzua_venegas (@VenegasUrzua) July 5, 2026

Además, las autoridades capitalinas pidieron a los aficionados no acudir al Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma, tras el partido México vs Inglaterra.

La Diana Cazadora, a su máximo aforo

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó mediante redes sociales, que la Glorieta de La Diana Cazadora ya ha alcanzado su máximo aforo, por lo que ya está cerrado.

La funcionaria sugirió a los aficionados disfruta el partido desde otra pantalla.

La Glorieta de La Diana Cazadora ya ha alcanzado su máximo aforo, disfruta el partido desde otra pantalla.



Evitemos aglomeraciones, recuerda que #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9qmACq2fhI — urzua_venegas (@VenegasUrzua) July 5, 2026

Con información de N+