Quiñones contra Kane: El Duelo de Revelaciones en el Partido México vs Inglaterra

Dos delanteros con historias completamente distintas se enfrentan hoy en la cancha, en un escenario donde el Tri busca una hazaña histórica ante el poder del capitán inglés.

Quiñones ha sorprendido en el Mundial 2026. Foto: APQuiñones ha sorprendido en el Mundial 2026. Foto: AP

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Julián Quiñones contra Harry Kane: ¿Quién se Impondrá en el México vs Inglaterra? El Duelo de Revelaciones