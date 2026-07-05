Quiñones contra Kane: El Duelo de Revelaciones en el Partido México vs Inglaterra

Para entender el partido de hoy, hay que mirar directamente a las dos figuras que cargan con el peso ofensivo de sus equipos: Julián Quiñones y Harry Kane. Son dos futbolistas que llegaron a este torneo desde realidades muy diferentes, pero que hoy están en una posición idéntica como los hombres más peligrosos de sus selecciones.

Julián Quiñones es un delantero colombiano naturalizado mexicano que ha hecho prácticamente toda su carrera en el fútbol de México. En la Liga MX se convirtió en una superestrella y ganó varios campeonatos con el Atlas y el América, donde siempre destacó por su potencia física y su velocidad.

Por su parte, Harry Kane es una leyenda consagrada del fútbol internacional; es el máximo goleador histórico de la selección de Inglaterra, brilló durante años en la Premier League con el Tottenham y actualmente es la gran figura de la ofensiva del Bayern Múnich en Alemania, conocido en todo el mundo por su definición perfecta.

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Ambos en momento espectacular

En este Mundial de 2026, ambos viven un momento espectacular. Quiñones se convirtió en el motor de México y ya lleva tres goles y una asistencia. Con estas cuatro participaciones directas en anotaciones, ya empató el récord que impuso Luis "El Matador" Hernández en el Mundial de Francia 98 como el mexicano más productivo en una sola edición de la Copa del Mundo. Si hoy logra anotar o dar un pase de gol, se quedará con el récord.

Inglaterra, en cambio, llega con un respiro aliviado gracias a Kane, quien viene de rescatar a su equipo en un partido durísimo contra la República Democrática del Congo. El peligro con el capitán inglés en este torneo es su impresionante juego aéreo, ya que suma cuatro goles anotados de cabeza en lo que va de la competencia.

La clave para que México pueda avanzar hoy será ver si la defensa logra frenar esos remates de cabeza de Kane, y si Quiñones puede aprovechar su velocidad para superar la marca inglesa y hacer historia.