Llegan Desde Temprana Hora al Expiatorio en León para Disfrutar del Juego de México

Con horas de anticipación, cientos de personas comenzaron a llegar al Expiatorio de León, lugar que ha sido el punto de reunión para ver los partidos de México, y en esta ocasión, no sería la excepción para los aficionados.

El ambiente futbolero comenzó a vivirse en la zona con días de anticipación y justo hoy, desde temprana hora, se podía ver a las personas llegar al lugar con la finalidad de alcanzar un buen espacio y ver el partido.

Con matracas, silbatos y porras, los aficionados llegaron al Expiatorio, al igual que en la zona centro de León, donde se podía ver por doquier las playeras verdes previo al juego de la Selección contra Inglaterra.

Aunque el pronóstico del tiempo afirma que habrá probabilidad de lluvia, esto no es impedimento para que chicos y grandes acudan, ya que en los partidos anteriores, el clima lluvioso ha sido un factor más de alegría.

Asimismo, desde temprana hora se podía ver por la zona a elementos de la policía, quienes también comenzaron con los operativos para mantener el orden y el tráfico, ya que la calle Madero, es también un punto de donde llegan los aficionados.

Con el paso de las horas, las vialidades de alrededor del Expiatorio, comenzaron a su cerrar su paso a los vehículos por parte de los elementos de la Policía Municipal, con la finalidad de que ya solo llegaran a pie los aficionados.

Disfrutan de un gran ambiente

De igual manera, las banderas pudieron ser vistas entre algunas personas, quienes llegaban ondeándolas, mientras que algunos aprovechaban para desayunar o incluso comer para poder aguantar los nervios previo al juego.

De esta manera, fue como poco a poco los cientos de aficionados llegaron con horas de anticipación al juego y poder ser parte de este encuentro que pone a México en un lugar importante en esta competencia internacional.

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