Llegan Desde Temprana Hora al Expiatorio en León para Disfrutar del Juego de México

Familias, amigos y personas de todas las edades se dieron cita desde temprana hora a este recinto.

Desde temprana hora llegaron al Expiatorio.Foto: N+

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Desde temprano, familias y amigos se reúnen en el Expiatorio de León para vivir el ambiente futbolero y apoyar a México contra Inglaterra.

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