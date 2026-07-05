Partido México contra Inglaterra del Mundial se Retrasa por una Tormenta

Las condiciones meteorológicas obligaron a retrasar el partido en el Estado Ciudad de México, donde las selecciones de México e Inglaterra disputarían su pase a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026.

Originalmente, el inicio del partido estaba pactado para las 18:00 horas locales del domingo y fue postergado debido a la copiosa lluvia y la tormenta eléctrica que se registra en la zona de la sede donde se llevará a cabo el juego.

¿A qué hora se reprogramó el partido México vs Inglaterra?

Ante la posibilidad latente de una intensa lluvia y tormenta eléctrica, las autoridades de la FIFA determinaron reprogramar el partido, al menos una hora.

La Selección Mexicana ha señalado a través de sus canales oficiales que se prevé que sea a las 19:00 horas que dé inicio el partido, mientras que se ha programado el inicio del calentamiento a las 18:05 horas.

⚠️ Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México e Inglaterra se retrasa.



18:05 Inicio de calentamiento



19:00 Inicio de partido



¡Seguimos juntos, Incondicionales! 💚🤍❤️ pic.twitter.com/EalnGI0MM1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

Es importante señalar que la caída de agua de forma aislada no representa un motivo suficiente para interrumpir la celebración de un juego. El verdadero conflicto surge cuando se presentan factores ambientales que vulneran la integridad física de los involucrados; la presencia de descargas atmosféricas, la saturación del terreno de juego, las complicaciones en las vías de acceso al recinto y la ausencia de garantías de seguridad para el público son las variables que obligan a tomar esta determinación drástica.

El protocolo de seguridad de la competencia establece que ante tormentas eléctricas directas, los juegos no deben realizarse. Hasta el momento, las autoridades del torneo se encuentran evaluando la evolución del clima para decidir si el enfrentamiento se realiza más tarde o si se reprograma para el día de mañana.

En las próximas 24 horas

El reglamento de competencia de la FIFA estipula que, al suspenderse un partido antes de su arranque por causas de fuerza mayor o desastres naturales, el compromiso debe reprogramarse en su totalidad dentro de las siguientes veinticuatro horas.

El comité organizador y las televisoras locales evalúan la ventana de tiempo más viable para disputar los noventa minutos, tomando en cuenta que los pronósticos de lluvias vespertinas se mantendrán durante los próximos días en la capital del país.

La FIFA emitirá un comunicado oficial en los próximos minutos para confirmar el horario definitivo, así como las directrices para la validez de las entradas de los aficionados que se quedaron con las ganas de presenciar el histórico choque.

El aplazamiento añade una dosis extra de tensión a este cruce de eliminación directa, pues modifica por completo la planeación física y estratégica de dos escuadras que buscan un boleto a los Cuartos de Final.