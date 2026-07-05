Partido México contra Inglaterra del Mundial se Retrasa por una Tormenta

El encuentro correspondiente a los Octavos de Final del Mundial se pospuso debido a las severas condiciones climáticas y la constante actividad eléctrica sobre el Estadio Sede Ciudad de México

Suspenden partido de México vs Inglaterra. Foto: AFPSuspenden partido de México vs Inglaterra. Foto: AFP

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