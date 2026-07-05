¿Quién es Erling Haaland, el Delantero de Noruega que Abrió Marcador Frente a Brasil?

Este domingo, 5 de julio de 2026, son los octavos de final del Mundial 2026 entre Brasil vs Noruega. Te decimos quién es Erling Haaland, el delantero noruego que abrió el marcador contra la Verdeamarela.

Cabe recordar que el partido Brasil vs Noruega es el encuentro 91 de la Copa Mundial de FIFA, que se realiza en el estadio sede de Nueva York/Nueva Jersey en Estados Unidos de América (EUA).

Noruega se impuso ante Brasil 2-0, las dos anotaciones fueron del delantero estrella Erling Haaland, el primero al minuto 79 y el segundo al 90. Cabe recordar que Noruega, no se clasificaba para un Mundial desde Francia 1998.

¿Quién es Erling Haaland, el delantero estrella de Noruega?

Con solo 25 años, Erling Haaland ya es considerado uno de los mejores delanteros de Europa. Es jugador del Manchester City, procedente del Borussia Dortmund en julio de 2022, posteriormente firmó una nueva renovación que lo mantiene hasta el verano de 2034.

Desde su debut profesional, Erling Haaland Ha marcado a un ritmo impresionante y sus cualidades lo convierten en el delantero centro estrella.

De acuerdo con datos de FIFA, Erling Haaland consiguió 98 golesen sus 100 primeros partidos en las cinco grandes ligas europeas. El noruego que mide 1.95 metros marcó 62 goles en 67 partidos con el Borussia Dortmund en la Bundesliga alemana, y 36 en sus 33 primeros encuentros con el Manchester City en la Premier League inglesa.

Con información de N+