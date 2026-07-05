¿Quién es Erling Haaland, el Delantero de Noruega que Abrió Marcador Frente a Brasil?

Te decimos quién es Erling Haaland, el delantero noruego que abrió el marcador contra la Verdeamarela.

Erling Haaland, delantero NoruegaErling Haaland, delantero de la selección de Noruega. Foto: EFE

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Erling Haaland, el delantero de Noruega, brilla en el Mundial 2026 al abrir el marcador contra Brasil. Conoce más sobre su destacada actuación.

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