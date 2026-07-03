Volcadura de Tractocamión Provoca Cierre Parcial en la Carretera Tijuana-Ensenada

La unidad transportaba carne congelada, por lo que las maniobras para retirar la carga mantienen cerrado un acceso a la circulación

Volcadura Camión Ensenada-TijuanaFoto: DSPM

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Tractocamión volcado en la carretera Tijuana-Ensenada obliga al cierre temporal. Maniobras en curso, sin heridos reportados. Conduce con precaución y busca rutas alternas.

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