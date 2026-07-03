Volcadura de Tractocamión Provoca Cierre Parcial en la Carretera Tijuana-Ensenada

La volcadura de un tractocamión que transportaba carne congelada provocó el cierre temporal de una incorporación sobre la carretera Tijuana-Ensenada, a la altura del puente Manchuria, informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Maniobras Obligan al Cierre de la Incorporación

De acuerdo con las autoridades, para retirar la unidad será necesario realizar el traspaso de la mercancía, por lo que la gasa de incorporación con dirección de norte a sur hacia el Valle de Guadalupe permanecerá cerrada de manera temporal.

Personal de Tránsito Municipal se encuentra en la zona coordinando la circulación y apoyando las labores para el retiro del vehículo.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que el accidente no dejó personas lesionadas.

Las autoridades exhortaron a las y los automovilistas a utilizar rutas alternas, conducir con precaución y atender las indicaciones del personal de Tránsito mientras concluyen las maniobras.

Información Patricia Lafarga

APG