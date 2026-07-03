Fabio, Un Niño de 9 Años, Cumple 9 Días Bajo Escombros por Terremotos en Venezuela

Equipos de rescatistas despliegan drones y perros para evaluar el rescate de un menor de edad en La Guaira

Rescatistas participan en la búsqueda del niño Fabio, quien permanece bajo un edificio derrumbado en Venezuela. Foto: EFERescatistas participan en la búsqueda del niño Fabio, quien permanece bajo un edificio derrumbado en Venezuela. Foto: EFE

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Fabio, un niño de 9 años, lleva 9 días bajo escombros en La Guaira tras terremotos en Venezuela. Rescatistas usan drones y perros para encontrarlo.

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