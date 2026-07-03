Fabio, Un Niño de 9 Años, Cumple 9 Días Bajo Escombros por Terremotos en Venezuela

Este viernes 3 de julio de 2026, rescatistas desplegaron drones y perros para evaluar el rescate de Fabio, un niño de 9 años que permanece desde hace nueve días bajo un edificio derrumbado en La Guaira, Venezuela, luego de los devastadores terremotos de la semana pasada.

Tanto la familia del menor como rescatistas venezolanos aseguraron haberlo escuchado, por lo que un grupo de expertos españoles hizo pruebas térmicas con un dron e inició una evaluación con perros para determinar si hay signos de vida bajo los escombros.

Silbidos en la zona

La abuela del niño, la señora Rebeca, narró que el domingo Fabio respondió a llamados con un silbido y la mañana de este viernes escucharon ruidos como de golpes.

La mujer narró a la agencia de noticias EFE que los equipos de rescate llegaron al lugar el pasado domingo, y antes de ese día ella y su familia estuvieron solos escarbando entre los escombros para buscar a Fabio.

Operación de salvamento

El menor de edad se encuentra aproximadamente a seis metros de distancia de los rescatistas, bajo los escombros de un edificio de 12 pisos que colapsó en Caraballeda, en la región costera, epicentro de la devastación del doble terremoto del 24 de junio.

Según información de Protección Civil, la operación de salvamento comenzó a las 23:00 hora local del miércoles.

Los expertos aseguraron el inmueble para poder llegar al niño debido al estado debilitado de la estructura.

Y aunque no tienen certeza del tiempo que llevarán las operaciones, aseguraron que “esto podría llevar un rato”.

Un efectivo del Ejército dijo que la mamá del menor sospecha que el niño está junto a una persona fallecida, pero un rescatista presume que podría haber al menos otras seis personas, además de Fabio.

VIDEO | Un grupo de rescatistas ha desplegado drones y perros para evaluar el rescate de Fabio, un niño de 9 años que permanece desde hace nueve días bajo un edificio derrumbado en el estado venezolano de La Guaira (norte), el más devastado por el doble terremoto del 24 de junio. pic.twitter.com/cqeOI6iNsV — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 3, 2026

Más de 2 mil 500 muertos

Hasta el momento, el número de fallecidos por los terremotos es de 2 mil 595, mientras que la cantidad de heridos es de 12 mil 400, según las cifras oficiales más recientes.

En tanto, los equipos de rescatistas internacionales mantienen las operaciones en la zona, luego del milagroso rescate de Hernán Gil, un guardia de seguridad de 43 años que fue rescatado tras ocho días bajo los escombros.

Con información de EFE.

SPB