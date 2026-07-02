El Milagroso Rescate de Hernán en Venezuela tras Terremotos: Guardia Estaba Atrapado

Este jueves 2 de julio de 2026 ocurrió un milagro en Venezuela: Un grupo de rescatistas logró liberar a Hernán, un guardia de seguridad que quedó atrapado por los devastadores terremotos de la semana pasada.

Los equipos de rescate pudieron sacarlo del sótano derrumbado de un centro comercial, con lo cual se puso fin a una extenuante operación que se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la devastación.

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Hernán está sano y salvo

Hernán Alberto Gil Flores, de 43 años de edad, fue rescatado sano y salvo luego de permanecer atrapado durante más de una semana.

Estaba bajo los escombros del estacionamiento del centro comercial Galerías Playa Grande, en la ciudad de Catia La Mar, en La Guaira.

Se trata de un guardia nocturno del complejo, quien se encontraba de servicio dentro de su pequeña caseta de seguridad cuando se produjo el primer temblor el 24 de junio.

La estructura de concreto circundante se derrumbó a su alrededor, pero su caseta se mantuvo en pie, creando una burbuja de aire.

Atención médica

En redes sociales, la Cruz Roja Mexicana expuso que Hernán fue rescatado con vida y trasladado a un hospital para recibir atención médica en Venezuela.

“Tras más de 100 horas de labores ininterrumpidas, el Equipo USAR de Cruz Roja Mexicana estuvo en coordinación con diversos cuerpos de emergencia”, indicó.

Las labores de salvamento comenzaron formalmente a las 10:00 hora local (14:00 GMT) del lunes y, desde entonces, el grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos mexicanos, chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación.

El primer contacto con Gil ocurrió el pasado domingo y, desde entonces, se había mantenido comunicación con él.

Un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica dijo a la agencia de noticias EFE que el vigilante se encontraba en "un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima".

Su esposa, Gusbimar González, estuvo frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, un día después de los terremotos.

Con información de AP y EFE.

SPB