El Milagroso Rescate de Hernán en Venezuela tras Terremotos: Guardia Estaba Atrapado

Equipo de rescatistas de varios países logra sacar a un vigilante que quedó atrapado en el sótano derrumbado de un centro comercial

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Así Fue el Milagroso Rescate de Hernán: Estuvo 100 Horas Sepultado tras Terremotos en Venezuela

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Rescate milagroso en Venezuela: Hernán, guardia atrapado tras terremotos, es liberado sano y salvo después de una semana bajo escombros. Un símbolo de esperanza en medio de la devastación.

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