Familiares de Desaparecidos tras Terremotos en Venezuela Buscan a Víctimas con Recursos Propios

Pese a que más de 3 mil brigadistas internacionales están desplegados en las zonas de desastre, además de los elementos venezolanos, hay lugares donde ningún tipo de ayuda ha llegado

Familiares de víctimas de terremotos en Venezuela realizan labores de búsqueda por falta de ayuda.Foto: N+

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Familiares de desaparecidos en Venezuela buscan a sus seres queridos con recursos propios, mientras la ayuda internacional no llega a todos los lugares afectados por el terremoto.

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