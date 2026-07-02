Familiares de Desaparecidos tras Terremotos en Venezuela Buscan a Víctimas con Recursos Propios

A pesar de que más de 3 mil brigadistas internacionales permanecen desplegados en las zonas de desastre, además de los elementos venezolanos, hay sitios donde no ha llegado ningún tipo de ayuda.

Familiares de desaparecidos están desesperados y con sus propios recursos buscan hacer lo que pueden.

En Macuto, La Guaira, el edificio donde vivía la hermana de Michelle, no ha sido intervenido por autoridades ni rescatistas y aun así, familiares y amigos han recuperado 8 cuerpos de su edificio de 15 pisos y siguen buscando vida.

“No hemos recibido ningún tipo de apoyo, picos, palas, las hemos traído nosotras mismos, hasta hoy fue que conseguimos unas plantas eléctricas para poder entrar con taladros, los esmeriles y poder tratar de abrir para entrar un poco más", explicó Michelle Flores.

Con una lámpara casera atada a un casco de patinar, Juan Pablo Suárez, familiar de víctima, se convirtió en rescatista.

“Todo esto es improvisado, donado por algunas personas que van pasando, que nos han ayudado, necesitamos maquinaria, ya se han recuperado 8, tengo 25 personas desaparecidas", explicó.

También sin herramientas, ni equipo, ni maquinaria, Samuel Ignacio Ortega, un damnificado, busca con sus familiares a su prima Dámaris y sus tres hijos.

“Mantenemos la esperanza de que puedan estar con vida, no tenemos herramienta, no contamos con los recursos para poder trabajar, es muy difícil trabajar con las manos”

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. A Falta de Apoyo, Familiares y Vecinos en La Guaira Hacen Labores de Rescate

Video provoca pérdida de tiempo

Y mientras cientos de familiares de desaparecidos piden ayuda que no alcanza a llegar, un video atribuido a estudiantes de una universidad en Venezuela provocó pérdida de tiempo, recursos humanos y materiales de rescatistas nacionales y extranjeros, recursos que podrían haber salvado vidas.

Es un video publicado donde se escucha un joven gritar al señor Antonio, en el edificio Auromar.

"Señor Antonio, vuelva a gritar ahora"

Después el joven se levanta y dice:

"Estamos vivos, hay gente, están vivos"

En el mismo edificio Auromar, bomberos venezolanos señalaron que el video es falso.

Como lo refiere Carlos Aparicio, comandante de Bomberos del Estado Anzoátegui:

“Ellos se identificaron como estudiantes de la UCV, entonces cuando uno los está interrogando para saber más del video. Sí, de repente, el que hizo el video se me desapareció”

Al ser interrogados, el joven que grabó el video habría caído en contradicciones.

Eder Vargas, capitán de Bomberos del Estado Anzoátegui, señaló:

“Muchas delegaciones han venido para acá, con dispositivos especialmente para detectar lo que es calor, pulsaciones y equipos sonoros, caninos”

El video difundido por los jóvenes habría provocado que por lo menos 120 rescatistas de Estados Unidos, Catar, México, España, Holanda, Alemania y El Salvador, entre otros, con equipos y binomios, perdieran el tiempo y recursos.

Los trabajos de rescate en La Guaira continúan.

Con información de Paco Santa Anna

LECQ