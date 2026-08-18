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Trump Niega Negociación con Irán y Dice que Estrecho de Ormuz Es Nuevo Territorio de EUA

Donald Trump aseguró que el estrecho de Ormuz es "nuevo territorio estadounidense"

Donald Trump, presidente de EUADonald Trump, presidente de EUA. Foto: Reuters

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El estrecho de Ormuz está abierto, dice Trump, pero Irán insiste en que permanecerá cerrado hasta que EUA cumpla con acuerdos.

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