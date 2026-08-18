Trump Niega Negociación con Irán y Dice que Estrecho de Ormuz Es Nuevo Territorio de EUA

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), ⁠Donald Trump, negó este martes, 18 de agosto de 2026, que se estén manteniendo conversaciones con Irán ni hay ninguna prevista, al tiempo que aseguró que el estrecho de Ormuz está abierto.

Al postear una fotografía en su red social Truth Social, Trump insistió en denominar al estrecho de Ormuz como "nuevo territorio estadounidense".

En la imagen se ve un mapa del estrecho que separa el golfo Pérsico del de Omán, donde con un círculo señala el Estrecho de Ormuz y el texto "NUEVO territorio de Estados Unidos", acompañado de una franja azul, roja y blanca con estrellas.

Y añadió: "No hay negociaciones ni conversaciones en curso, ni previstas, con la República Islámica ⁠de Irán. El bloqueo naval sigue en pleno vigor y efecto. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas ⁠las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas”.

Por su parte, el principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo en unas declaraciones publicadas el martes por los medios estatales que el estrecho permanecerá cerrado hasta que Washington cumpla las condiciones de un acuerdo provisional firmado con Teherán en junio.

Entre estas condiciones se incluyen que Estados Unidos levante el bloqueo de los puertos iraníes, retire las sanciones petroleras, desbloquee los activos congelados de Teherán y ponga fin a las amenazas ⁠y operaciones militares en todos los frentes, según declaró Qalibaf ante el Parlamento.

Con información de N+ y Reuters

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