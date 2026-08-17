Internacional

Trump Amenaza con Bombardear Omán: Revela Motivo para ‘Destrozarlos’

El presidente de Estados Unidos también llama a Teherán a que se rinda; reitera que Irán no puede tener un arma nuclear

Donald Trump saluda mientras camina desde el Marine One hacia un vehículo en The Ellipse, cerca de la Casa Blanca. Foto: ReutersDonald Trump saluda mientras camina desde el Marine One hacia un vehículo en The Ellipse, cerca de la Casa Blanca. Foto: Reuters

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Trump insiste: Irán no debe tener armas nucleares. Con el plazo del acuerdo expirando, ¿qué sigue para las tensiones en el estrecho de Ormuz?

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