Trump Amenaza con Bombardear Omán: Revela Motivo para ‘Destrozarlos’

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, amenazó con bombardear Omán.

Lo anterior, dijo, si "se interpone" en un acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz, e hizo un llamado a Teherán para que se rinda.

"Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos", dijo Trump en entrevista con Fox News, al referirse a las conversaciones en curso entre Omán e Irán para controlar el estrecho de Ormuz, paralelas a los acercamientos que lleva adelante Estados Unidos.

Además, según el periodista de Fox News Trey Yingst a propósito de la entrevista, Trump expuso que Irán debería "levantar la bandera blanca y rendirse".

En otro tema, este lunes 17 de agosto de 2026, el mandatario estadounidense reiteró que Irán no puede tener un arma nuclear, justo el día que expira el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio que aspiraba a terminar con la guerra en Oriente Medio.

"El objetivo número uno es, y siempre será, que Irán no pueda tener, de ninguna manera ni bajo ningún concepto, un arma nuclear", escribió Trump en Truth Social.

El plazo establecido en el memorando, que declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes" como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra, termina este lunes sin que se haya conseguido la paz y con Estados Unidos e Irán enrocados en sus posiciones.

Además, en estos 60 días se han vuelto a producir choques militares y el estrecho de Ormuz continúa bloqueado.

El viernes pasado, Trump dijo que planeaba declarar Ormuz un "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán", elevando el tono contra Teherán.

"Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase", expuso en un mitin político en Long Island (Nueva York).

Con información de AFP y EFE.

SPB