Sociedad

Corte de Luz CFE Hoy, 4 de Octubre: Lista de Municipios y Colonias Afectadas

La suspensión del suministro está prevista de las 08:00 a las 11:00 horas

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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