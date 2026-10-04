Corte de Luz CFE Hoy, 4 de Octubre: Lista de Municipios y Colonias Afectadas

Este domingo 4 de octubre, algunas zonas tendrán una suspensión temporal del servicio eléctrico debido a trabajos de mantenimiento programados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las interrupciones se realizarán en las calles Juárez, Ocampo, Mena, Galeana, Matamoros, avenida Santos Degollado, Chapultepec, Colón, Agricultores y Pípila, en los alrededores de la Alameda y el Parque Hidalgo, en Valle de Santiago, Querétaro.

La suspensión del suministro está prevista de las 08:00 a las 11:00 horas, periodo durante el cual se llevarán a cabo las labores de mantenimiento en la red eléctrica.

Ante esta interrupción, se recomienda a los vecinos y propietarios de restaurantes, carnicerías y tiendas de abarrotes tomar las medidas necesarias para prevenir afectaciones en sus actividades.

La CFE agradeció la comprensión de la ciudadanía y señaló que los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento de la infraestructura eléctrica.