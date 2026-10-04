Seguridad

Suspenden e Indagan a Mando Policial de León por Ahorcar y Golpear a Una Mujer

Fiscalía de Guanajuato dijo que no hay alguna denuncia por el caso, pero prometió que el Ministerio Público actuará de oficio

LeónEl secretario de Seguridad de León aseguró que dio la orden para reforzar las capacitaciones en materia de derechos humanos. Foto: Facebook | Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+