Suspenden e Indagan a Mando Policial de León por Ahorcar y Golpear a Una Mujer

El director operativo de la Policía de León, Guanajuato, Óscar Nava Quevedo, fue suspendido y es investigado por golpear y ahorcar a una mujer al interior de una casa, cuya agresión quedó registrada en un video.

El clip se viralizó en redes sociales y la Secretaría de Seguridad del municipio turnó el caso al área de Asuntos Internos.

En las imágenes se puede ver cuando el mando policial toma del cuello y abofetea a la mujer.

En el video igual muestra que Nava Quevedo estaba acompañado de la comandante Paola, conocida como "Venus", y otros elementos.

La mujer agredida se queja de dolor cuando es sometida por el cuello y es golpeada.

Sobre este caso, el secretario de Seguridad Ciudadana de León, Jorge Guillén Rico, informó que el video es de una intervención de la policía municipal ocurrida hace varios días, pero no precisó cuándo ocurrió.

El operativo se desarrolló en una casa abandonada que era utilizada como punto de consumo y venta de droga, ubicada en la colonia Cerrito Amarrillo, según los datos oficiales.

"Sí fue una intervención pasada que se están investigando con asuntos internos, ya traen el tema, de momento el comandante va ser suspendido de sus funciones", dijo Guillén.

El secretario aseguró que dio la orden para reforzar las capacitaciones en materia de derechos humanos, violencia de género y el manejo responsable de equipo policial entre los elementos a su mando.

"Se ha estado trabajando, pero desgraciadamente suelen presentarse situaciones como esta, es lamentable pero ya se está actuando, vamos a esperar ahí el resultado de asuntos internos", afirmó.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato dio a conocer que no hay alguna denuncia presentada, pero que el Ministerio Público actuará de oficio.

Con información de Édgar Tamayo

ASJ