Atacan a Balazos a Mujer en Una Tienda de León, Guanajuato; Está Grave

Hombres armados atacaron a balazos a una mujer que se encontraba en una tienda en la colonia San Carlos la Roncha, en León, Guanajuato. La víctima compraba algo para desayunar al momento del ataque.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando una mujer acababa de salir de su casa para dirigirse a la tienda, cuando de repente llegaron dos hombres abordo de una moto.

Uno de ellos se bajó y al estar frente a su víctima, sacó arma y comenzó a dispararle en repetidas ocasiones frente al dueño de la tienda, así como de clientes, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Testigos del ataque al ver lo que había ocurrido de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, siendo policías municipales los primeros en llegar al mismo tiempo qué elementos de la Guardia Nacional.

A los pocos minutos, llegaron paramédicos, quienes al ver a la mujer con vida, de inmediato la estabilizaron para trasladarla al hospital más cercano, donde su estado de salud es reportado como delicado.