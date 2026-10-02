Seguridad

Atacan a Balazos a Mujer en Una Tienda de León, Guanajuato; Está Grave

La víctima iba a comprar algo para desayunar en un local de la colonia San Carlos la Roncha

La zona fue resguardada por elementos de Seguridad.Fotos: N+

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