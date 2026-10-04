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Hallan Restos de Avión que Cayó con 6 Personas Frente a la Costa de Massachusetts

Cuatro canadienses y dos bermudeños viajaban a bordo de la ambulancia aérea, y sus familiares fueron notificados mientras continuaba la búsqueda

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Guardia Costera Halla Restos de Avión Ambulancia con Seis Personas en Massachusetts

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