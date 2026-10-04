Hallan Restos de Avión que Cayó con 6 Personas Frente a la Costa de Massachusetts

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció el hallazgo de restos de un avión médico que cayó con seis personas a bordo frente a la costa de Massachusetts.

Los equipos de búsqueda encontraron un "campo de escombros" frente Nantucket, pertenecientes a la ambulancia aérea que desapareció sobre el Atlántico el sábado durante un vuelo de Bermudas a Boston.

Cuatro canadienses y dos bermudeños viajaban a bordo, y sus familiares fueron notificados mientras continuaba la búsqueda, informó la Guardia Costera en un comunicado.

"Los equipos de búsqueda de la Guardia Costera han descubierto un lugar de restos relacionado con la aeronave desaparecida", indicó la entidad en un comunicado.

La autoridad añadió que uno de sus guardacostas seguiría rastreando la zona durante la noche y hasta el domingo.

La Guardia Costera dijo en X que había sido informado por la Administración Federal de Aviación (FAA) que el sábado más temprano se había perdido el contacto con el avión Gulfstream G100, con seis pasajeros a bordo.

Las grabaciones de audio del control de tráfico aéreo indican que posiblemente se encontraba en una aproximación a ciegas cuando se avecinó una tormenta poco antes de desaparecer.

La aeronave operada por Latitude Air Ambulance, con sede en Canadá, desapareció alrededor de la 01:30 de la madrugada (05H30 GMT), dijo más temprano el sábado a la AFP el portavoz de la empresa, Clarence Togeretz.

"Transportaba a dos pilotos, dos miembros del personal médico, un paciente y un familiar", declaró Togeretz, quien añadió que no tenía más información sobre las tareas de rescate.

Según el audio de control de tráfico aéreo publicado por LiveATC.net, el piloto informó de problemas eléctricos y declaró una emergencia cuando el avión se aproximaba a la costa.

"Recibido, dijiste que venías a ciegas. ¿Eso es lo que dijiste?", se escucha preguntar a un controlador al piloto.

Esto lleva a Mary Schiavo, ex inspectora general del Departamento de Transporte, a pensar que el avión pudo haber perdido sus instrumentos de navegación justo cuando una tormenta cruzaba su trayectoria, según el radar.

El avión también descendió bruscamente desde su altitud de crucero de aproximadamente 24,000 pies hasta unos 10,000 pies, según datos preliminares del sitio web de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

"Algo salió mal con esa gran caída, y volaron hacia una gran tormenta. Es un lugar terrible para perder los instrumentos y volar a ciegas", dijo Schiavo, abogado especializado en aviación.

"Es muy fácil desorientarse y no saber si se está girando, ascendiendo, descendiendo, etc", añadió.

Según un comunicado de Skyport, el operador del aeropuerto de Bermudas, el avión ambulancia con matrícula canadiense llevaba a bordo cuatro tripulantes y dos pasajeros cuando despegó del aeropuerto internacional LF Wade de Bermudas para realizar el vuelo nocturno a Massachusetts.

Transport Canada estaba siguiendo de cerca las labores de búsqueda y rescate y colaborando con las autoridades, según declaró el ministro de Transporte del país, Steven MacKinnon, en la plataforma social X.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte indicó que estaba recabando información sobre la situación, pero no aclaró de inmediato si llevaría a cabo una investigación.

La empresa canadiense cuenta con una flota de 10 aviones que prestan servicios de repatriación y evacuación médica llevando a las personas de regreso a sus hogares desde cualquier lugar del mundo, según su sitio web.

La Guardia Costera anunció que realizará una rueda de prensa el domingo en la mañana.

Con información de AP y AFP

ASJ