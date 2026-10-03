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Desaparece Avión con 6 Pasajeros Frente a las Costas de Massachusetts, EUA

La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó medios aéreos y marítimos para localizar la aeronave, que viajaba de Bermuda a Boston

Foto: AFPFoto: AFP

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Avión con 6 pasajeros desaparece frente a Massachusetts. La Guardia Costera lanza operativo de búsqueda en el Atlántico

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