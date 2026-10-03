Desaparece Avión con 6 Pasajeros Frente a las Costas de Massachusetts, EUA

Un avión en el que viajaban seis personas desapareció frente a las costas de Nantucket, en Massachusetts, Estados Unidos, por lo que la Guardia Costera del país informó que ha iniciado un operativo de búsqueda.

De acuerdo con la Guardia Costera, el avión, un Gulfstream G100, viajaba desde Bermuda a Boston. La zona de búsqueda está ubicada frente a Nantucket.

Luego de que las autoridades de control aéreo perdieron contacto con el avión y éste desapareció de los radares sobre las gélidas aguas del Atlántico norte, se inició un dispositivo de búsqueda que incluye medios aéreos y terrestres.

La Guardia Costera estadounidense informó que las tripulaciones aéreas y de superficie fueron lanzadas en busca del avión.

Datos de registro señalan que la aeronave era usada como avión medicalizado de la empresa canadiense Latitude Air Ambulance.