Internacional

Centro de Estafas Mundial Tenía Estaciones de Policía, Bancos y Celdas de Castigo

En uno de estos lugares ubicado en Camboya, que parecía más una pequeña ciudad, se realizaban fraudes. Los trabajadores tenían zonas de ocio, un hospital y de tortura

Militares tailandeses vigilan este centro de ciberestafas en CamboyaMilitares tailandeses vigilan este centro de ciberestafas en Camboya. Foto: EFE

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