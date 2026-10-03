Gobierno de Singapur Abre Plataforma de Citas para Combatir Baja Natalidad

Con el fin de subir las tasas de natalidad y combatir el envejecimiento de su población, el gobierno de Singapur lanzó la plataforma digital 'FirstDate', que buscará emparejar a funcionarios públicos.

Se trata de que los trabajadores gubernamentales formen una familia como parte de las medidas de la próspera ciudad-Estado para contrarrestar las bajas tasas de natalidad.

La aplicación está en fase de prueba y solo es para empleados de gobierno, por lo que se está invitando a funcionarios de entre 21 y 35 años a registrar sus datos y responder preguntas para definir compatibilidades.

La propuesta está respaldada en el algoritmo de matrimonio estable de Gale-Shapley, ganador del Premio Nobel de Economía en 2012.

El diario Straits Times explica, citando fuentes oficiales, que hasta el 5 de octubre recibirán solicitudes de jóvenes solteros, viudos o divorciados tras lo cual asignará una única opción de pareja a cada usuario.

"Todos los participantes pueden encontrar a la persona que más prefieren de entre aquellas que también los prefieren a ellos", señala el rotativo.

El experimento, que permite a los usuarios darse de baja en cualquier momento, incluye opciones como "misiones de cita" para romper el hielo y aumentar la posibilidad de formar una pareja estable.

Singapur ha implementado varias políticas en el último trienio para impulsar los nacimientos en un país pequeño en territorio y con una población -unos 6.1 millones de personas- que envejece muy rápidamente.

En agosto, el gobierno señaló que pagaría a las familias mil 575 dólares anuales por cada hijo menor de edad, en una medida desesperada para elevar el número de nacimientos.

El número de nacimientos en Singapur -que tiene uno de los PIB per cápita más altos del globo- cayó a 29 mil 864 el año pasado, un 11.4 % menos que en 2024, según datos del Departamento de Estadísticas isleño.

Con información de EFE

ICM