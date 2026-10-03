Internacional

Gobierno de Singapur Abre Plataforma de Citas para Combatir Baja Natalidad

El gobierno singapurense ha impulsado varias medidas para subir el número de nacimientos ante un envejecimiento rápido de su población

La plataforma FirsDate busca concretar matrimoniosLa plataforma FirsDate busca concretar matrimonios. Foto: Pixabay | Ilustrativa

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