Gobierno de Singapur Abre Plataforma de Citas para Combatir Baja Natalidad
El gobierno singapurense ha impulsado varias medidas para subir el número de nacimientos ante un envejecimiento rápido de su población
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El gobierno singapurense ha impulsado varias medidas para subir el número de nacimientos ante un envejecimiento rápido de su población
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Con el fin de subir las tasas de natalidad y combatir el envejecimiento de su población, el gobierno de Singapur lanzó la plataforma digital 'FirstDate', que buscará emparejar a funcionarios públicos.
Se trata de que los trabajadores gubernamentales formen una familia como parte de las medidas de la próspera ciudad-Estado para contrarrestar las bajas tasas de natalidad.
La aplicación está en fase de prueba y solo es para empleados de gobierno, por lo que se está invitando a funcionarios de entre 21 y 35 años a registrar sus datos y responder preguntas para definir compatibilidades.
La propuesta está respaldada en el algoritmo de matrimonio estable de Gale-Shapley, ganador del Premio Nobel de Economía en 2012.
El diario Straits Times explica, citando fuentes oficiales, que hasta el 5 de octubre recibirán solicitudes de jóvenes solteros, viudos o divorciados tras lo cual asignará una única opción de pareja a cada usuario.
"Todos los participantes pueden encontrar a la persona que más prefieren de entre aquellas que también los prefieren a ellos", señala el rotativo.
El experimento, que permite a los usuarios darse de baja en cualquier momento, incluye opciones como "misiones de cita" para romper el hielo y aumentar la posibilidad de formar una pareja estable.
Singapur ha implementado varias políticas en el último trienio para impulsar los nacimientos en un país pequeño en territorio y con una población -unos 6.1 millones de personas- que envejece muy rápidamente.
En agosto, el gobierno señaló que pagaría a las familias mil 575 dólares anuales por cada hijo menor de edad, en una medida desesperada para elevar el número de nacimientos.
El número de nacimientos en Singapur -que tiene uno de los PIB per cápita más altos del globo- cayó a 29 mil 864 el año pasado, un 11.4 % menos que en 2024, según datos del Departamento de Estadísticas isleño.
Con información de EFE
ICM