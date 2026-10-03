Sociedad

Los Datos Detrás de los Divorcios en México

Los datos del INEGI muestran que el matrimonio en nuestro país lleva casi 20 años volviéndose cada vez más frecuente y frágil

Anillos de boda.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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