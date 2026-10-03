Los Datos Detrás de los Divorcios en México

Divorciarse en México dejó de ser raro hace tiempo. Durante 2025, por cada 10 matrimonios que se celebraron, ocurrieron 3.2 divorcios. Pero los datos más recientes del INEGI cuentan algo más interesante que solo cuántos.

En 2025, la tasa de divorcios en México fue de 1.7 por cada mil habitantes adultos, prácticamente la misma que hace una década. Pero el camino para llegar ahí no fue parejo: durante la pandemia, en 2020, la tasa cayó a 1.1, pero dos años después, en 2022, la tasa tocó su punto más alto, con 1.9 divorcios por cada mil personas mayores de edad.

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¿Cómo se ven estos datos a nivel geográfico? Durante 2025, Campeche tuvo la tasa de divorcios más alta del país, con 4.4 por cada mil habitantes mayores de edad, más del doble del promedio nacional. Le siguen Nuevo León, con 3.5, y Tamaulipas, con 3.3. En el otro extremo, Veracruz tiene la tasa más baja, con 0.8, seguido por la Ciudad de México, con 0.9.

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Fuera de Campeche, las tasas más altas se concentran en el norte del país: Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila, Sinaloa y Chihuahua están entre las siete entidades con mayor tasa.

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De acuerdo con los datos del INEGI, en más de la mitad de los divorcios judiciales, no había ninguna hija o hijo menor de edad. Mientras que en el 22% había 1 hijo o hija; en el 15% había 2 menores de edad, y en solo el 5% había 3 hijos o más.

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Otro dato revelador es que hay un momento concreto en el que más parejas deciden separarse, y no es al principio, es al final. Durante 2025, 1 de cada 3 divorcios ocurrió después de 21 años de matrimonio o más.

Pero hay otro momento de riesgo, mucho antes: entre el primero y el quinto año de matrimonio, que concentra el segundo porcentaje más alto, con 20.1%.

En 2008, había 14 divorcios por cada 100 matrimonios en México, hoy son casi 32. Los datos del INEGI muestran que el matrimonio en México lleva casi 20 años volviéndose cada vez más frecuente y frágil.

Con información de INEGI | Camila Peralta.

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