Comercios y restaurantes de Tijuana anticipan un incremento en la llegada de visitantes procedentes de Estados Unidos durante noviembre, debido a la temporada de descuentos y promociones que se ofrecen en distintos establecimientos.

El presidente de la Cámara de Turismo y Convenciones señaló que durante el cierre de año se ha observado un aumento en la afluencia de turistas estadounidenses, lo que ha representado un respiro para comerciantes de la avenida Revolución y la Zona Centro de la ciudad.

La expectativa de los negocios es que las ofertas y los ahorros de esta temporada favorezcan la llegada de consumidores transfronterizos y contribuyan a la actividad comercial en uno de los principales puntos turísticos de Tijuana.

APG