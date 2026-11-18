Un total de 43 registros viales ubicados en 19 colonias y sectores de Ensenada presentan daños que requieren trabajos de bacheo, relleno y reparación, además de afectaciones provocadas por deslaves e inundaciones.

Ante el deterioro de las vialidades, autoridades municipales anunciaron la instalación de una mesa permanente de trabajo con transportistas, con el objetivo de coordinar la rehabilitación de las principales rutas de circulación y atender problemas como socavones.

Entre las zonas consideradas prioritarias se encuentran Maneadero, El Sauzal y Francisco Zarco, donde se busca atender los daños y mejorar las condiciones de tránsito para quienes circulan por estos sectores.

La coordinación con el sector transportista permitirá dar seguimiento a las necesidades de reparación de las vialidades afectadas por las recientes condiciones de lluvia en el municipio.

APG