Luego de que un fuerte rumor inundará las redes sociales, la fecha se cumplió y muchas personas se preguntan qué pasó con el apagón mundial de este 17 de noviembre de 2026. Por ello, acá te contamos las afectaciones tecnológicas que se registraron.

Desde la semana pasada comenzaron a aumentar las publicaciones que aseguraban que el mundo se quedaría sin electricidad e internet y que caerían las comunicaciones y los sistemas bancarios. Incluso, algunos recomendaban a las personas a prepararse para estar 72 horas sin servicios básicos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Descartan Supuesto Apagón Tecnológico Mundial Difundido en Redes Sociales en BC

Por este motivo, muchos internautas tenían fija la fecha del 17 de noviembre de 2026, pues realmente creyeron que se verían afectados en su vida diaria.

¿Qué pasó con el apagón mundial 2026?

Si bien no hubo un apagón masivo a nivel mundial este martes, sí se presentaron fallas tecnológicas en Estados Unidos y hasta un ciberataque a Optimizely que tenía como objetivo a casi 200 sitios web, entre ellos los de Zoom, CNN, BBC e IKEA.

Por su parte, Apple confirmó una interrupción en sus servicios como iCloud, Apple Pay, la App Store, Apple Music, Apple Support, Apple Card e inicio de sesión con Apple.

Todo esto se registró luego de tres interrupciones tecnológicas entre el 12 y el 16 de noviembre de 2026 en Estados Unidos, que iniciaron con la suspensión de vuelos, la caída de Microsoft, y las fallas de los bancos.

¿Por qué surgió el rumor del apagón mundial del 17 de noviembre?

Uno de los motivos por los cuales comenzó a difundirse que iba a haber un apagón mundial el 17 de noviembre 2026 fue por la ejecución del Sistema de Alerta de Emergencias (EAS, por sus siglas en inglés), organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en Estados Unidos.

Este ejercicio consistió en una interrupción temporal de aproximadamente un minuto en la programación habitual de estaciones de radio, televisión, sistemas de cable, satélite y proveedores de banda ancha fija. Además de que se transmitió un aviso con tonos de alerta.

El Sistema de Alerta de Emergencia es similar a los simulacros que se realizan en México y tiene la finalidad de verificar que las alertas puedan transmitirse correctamente y llegar a la población cuando sea necesario.

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