México se encuentra en una región con importante actividad sísmica, por lo que diariamente se registran sismos de distintas magnitudes en varias entidades del país. Aunque muchos no son perceptibles para la población, el Servicio Sismológico Nacional (SSN), perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mantiene el monitoreo y la publicación de estos fenómenos.

Los reportes del SSN permiten conocer dónde ocurrieron los temblores, cuál fue su magnitud, a qué hora se registraron y a qué profundidad se originaron.

¿Dónde tembló hoy 19 de noviembre de 2026 en México?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, este miércoles se registraron los siguientes temblores:

Ocurrió un sismo con una magnitud de 4.1 a las 3:22:43 horas, a 65 kilómetros al sureste de Jáltipan de Morelos, Veracruz, con una profundidad de 148 kilómetros.

Posteriormente, a las 5:59:01 horas, se detectó otro sismo de magnitud 4.0, cuyo epicentro se localizó a 72 kilómetros al noreste de Matías Romero, Oaxaca, a una profundidad de 140 kilómetros.

Ante un movimiento telúrico, conservar la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil puede ayudar a reducir riesgos. Las medidas que deben tomarse dependen del lugar donde se encuentre cada persona.

Si estás en casa, la escuela o el trabajo, identifica previamente las zonas de menor riesgo y aléjate de ventanas, espejos, muebles u objetos que puedan caer. Durante el movimiento, evita correr, empujar o utilizar elevadores; sigue las indicaciones de las autoridades y, cuando sea seguro, evacúa por las rutas establecidas.

Si el temblor ocurre mientras viajas en transporte público, conserva la calma y atiende las instrucciones del personal. En el Metro, permanece en el interior del tren y evita intentar salir por tu cuenta o bajar a las vías. Espera las indicaciones del personal del sistema antes de continuar el trayecto o desalojar las instalaciones.

FBPT