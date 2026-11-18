Durante la conferencia matutina de este miércoles, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó detalles del decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo público encargado de brindar servicios de impresión y producción de documentos oficiales.

Explicó que, por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se plantean modificaciones en la organización y funcionamiento de esta institución, entre ellas la incorporación de representantes de entidades académicas a su Junta de Gobierno.

"Se trata hoy de cumplir con la instrucción de la presidenta de presentar a grandes rasgos el fortalecimiento de Talleres Gráficos de México", señaló.

Para esta nueva etapa participarán el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey, cuya presencia busca formar parte de las decisiones relacionadas con el organismo.

La secretaria también informó sobre un relevo en la Dirección General de Talleres Gráficos de México. La nueva titular será Viridiana Gabriela Yáñez, quien asumirá la responsabilidad de encabezar el organismo como parte de esta etapa de fortalecimiento institucional.

Talleres Gráficos de México es un organismo público descentralizado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios. Además, dispone de autosuficiencia financiera y autonomía operativa, técnica y administrativa, aunque se encuentra sectorizado a la Secretaría de Gobernación.

Entre sus principales actividades están la prestación de servicios editoriales y de artes gráficas para instituciones de los sectores público y social, así como para empresas privadas.

De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, la segunda fase del decreto contempla la elaboración de una propuesta de Ley de la Imprenta Nacional, enfocada en la documentación y los materiales electorales. También incluye una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como la creación de un almacén nacional destinado a recuperar y reutilizar materiales empleados en los procesos electorales.

FBPT