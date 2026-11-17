Fue reportado un ataque informático que permitió distribuir código JavaScript malicioso en los sitios web de 178 empresas internacionales, entre ellas BBC, CNN, Zoom, IKEA y HSBC. Los ciberdelincuentes aprovecharon una vulnerabilidad en una plataforma utilizada por empresas para personalizar sus páginas de internet y realizar pruebas con sus usuarios.

El hecho se dio a conocer el 16 de noviembre de 2026 por Scott Helme, investigador de seguridad de la firma Report URI, quien identificó 188 archivos JavaScript infectados tras analizar mil 611 scripts asociados con Optimizely.

Además de las compañías mencionadas, entre las organizaciones cuyos sitios estuvieron expuestos figuran Salesforce, GitLab, Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock.

De acuerdo con el reporte, los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad en Optimizely Web Experimentation, una herramienta que permite modificar elementos de páginas web, realizar experimentos y personalizar la experiencia de navegación.

La compañía confirmó que una persona no autorizada explotó una falla en el proceso de registro de cuentas de su producto Experimentation para introducir código malicioso en proyectos de algunos clientes.

¿Qué hacía el JavaScript malicioso infiltrado?

El código estaba diseñado para realizar distintas actividades fraudulentas, entre ellas identificar direcciones de billeteras de criptomonedas y sustituirlas por otras controladas por los atacantes. El objetivo era desviar las transferencias de los usuarios hacia cuentas de los ciberdelincuentes.

También buscaba capturar información de tarjetas bancarias, incluidos números, fechas de vencimiento y códigos de seguridad ingresados en determinadas páginas web.

Entre sus capacidades se encontraban la recopilación de cookies del navegador y la obtención de capturas de pantalla de los sitios visitados.

Otro componente estaba dirigido a dispositivos iPhone y iPad mediante herramientas de explotación de vulnerabilidades conocidas como Coruna y DarkSword, diseñadas para atacar determinadas versiones del sistema operativo iOS.

Según el análisis de Report URI, las billeteras identificadas dentro del código recibieron transacciones por miles de dólares en criptomonedas. Sin embargo, no se ha establecido cuántos usuarios sufrieron el robo de información ni cuántos dispositivos fueron comprometidos exitosamente.

¿Qué pasó con las páginas web afectadas?

Optimizely informó que bloqueó la ruta vulnerable y corrigió el problema. También eliminó el código infiltrado de los proyectos afectados, revocó sesiones y tokens de acceso, reforzó sus mecanismos de protección y notificó directamente a los clientes involucrados.

Scott Helme reportó que, hacia las 21:52 horas UTC del 16 de noviembre, solamente uno de los 188 archivos identificados inicialmente continuaba infectado.

Por su parte, Salesforce confirmó que deshabilitó los scripts de Optimizely en sus entornos de producción y pruebas como medida preventiva.

Equifax también informó que dejó de utilizar la plataforma y que no encontró evidencia de que sus propios sistemas hubieran sido comprometidos.

Por su parte, la agencia de noticias Reuters señaló que no se pudo determinar cuántas personas resultaron afectadas ni confirmar el alcance de los posibles robos de información.

CISA Alerta por Java4Shell, una Vulnerabilidad Crítica que Permite Ataques Remotos

Por su parte, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) pidió a las organizaciones instalar de inmediato las actualizaciones de seguridad para corregir una vulnerabilidad crítica de Oracle Java, identificada como CVE-2026-114938 y conocida como 'Java4Shell'.

Según lo que informó la autoridad, la falla afecta al decodificador Base64 de la máquina virtual Java HotSpot (JVM) para sistemas x86-64, componente incluido en el Kit de Desarrollo de Java (JDK).

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De acuerdo con la alerta publicada por CISA la vulnerabilidad está relacionada con una corrupción de memoria que podría provocar el bloqueo de la máquina virtual y permitir la ejecución remota de código sin necesidad de autenticación.

CISA pidió monitorear posibles señales de actividad sospechosa, como la aparición de entornos de ejecución no autorizados, bloqueos inesperados de la JVM y procesos Java inusuales.

La alerta también contó con la colaboración del Centro Canadiense de Seguridad Cibernética.

Pt