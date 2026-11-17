Los fenómenos astronómicos son momentos esperados en determinadas épocas del año como la lluvia de estrellas Leónidas, la cual sucede anualmente entre el 6 y el 30 de noviembre, y se visualizan entre 10 a 20 meteoros por hora, el máximo es de 15 por hora.

¿Cuál es la hora exacta para ver las Leónidas hoy en México?

Se espera que este año suceda durante la noche del 17 y la madrugada del 18 de noviembre, para contemplar las Leónidas, trozos de polvo que deja el cometa 55P Tempel, Tuttle, que fue descubierto en 1865. Aunque cada 33 años el cometa visita el sistema solar interno y deja una corriente de residuos polvosos, según la explicación de la NASA.

Alcanzará su punto máximo este martes 17 de noviembre a las 17:45 horas en el centro de México, pero será hasta la madrugada del miércoles 18 que se pueda observar, según la Organización Internacional de Meteoros. La NASA, por su parte, ofrece una estimación más conservadora de menos de tres meteoros por hora.

Los meteoros de Leónidas irradian desde un punto de origen, llamado radiante, localizado en la constelación de Leo, la cual brilla sobre el horizonte sureste, durante las horas previas al amanecer a mediados de noviembre.

Este es el momento ideal para ver las Leónidas en México

En la noche de máxima actividad, Júpiter y Marte se encontrarán a solo unos pocos grados de distancia dentro de la constelación de Leo, lo que facilitará su localización

El momento óptimo para ver las Leónidas es durante las horas previas al amanecer del 18 de noviembre, cuando el radiante alcanza su punto más alto en el cielo sureste. Esto maximiza la cantidad de meteoros que pueden verse atravesando la atmósfera terrestre.

La Luna en fase creciente ya se habrá ocultado, lo que dejará un cielo más oscuro y mayores probabilidades de ver meteoros de menor brillo.

Además, conviene dejar pasar entre 20 y 30 minutos para que los ojos se adapten por completo a la oscuridad. Esta lluvia de meteoros es conocida también por producir deslumbrantes bolas de fuego y meteoros de larga duración que rozan la atmósfera terrestre.

HVI