Un hombre resultó con lesiones de gravedad luego de ser atropellado por un vehículo en el kilómetro 89+280 de la carretera Pachuca-Tuxpan en el estado de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba caminando por dicho tramo cuando fue embestido por el conductor de una unidad, mismo que se dio a la fuga.

El accidente fue reportado aproximadamente a las 11:00 horas de este martes 17 de noviembre de 2026, movilizando a los cuerpos de emergencias, mismos que no consideraron necesario el cierre de circulación en la zona.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de Protección Civil Estatal y de la Secretaría de Marina (Semar) para atender al lesionado e iniciar con las diligencias correspondientes.

El hombre fue atendido por paramédicos en el sitio, sin embargo, por la gravedad de sus lesiones fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica hospitalizada.

Con información de N+

GMAZ