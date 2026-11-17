La Organización Panamericana de la Salud (OPS) retiró a México el estatus como libre de transmisión endémica de sarampión. Esto se debe a que el país reportó la circulación ininterrumpida del virus por más de 12 meses. Nuestro país no es el único de la región que perdió este estatus; también Bolivia y Estados Unidos.

Los tres países vieron una circulación ininterrumpida del mismo linaje por un año. No obstante, la OPS confía en que recuperen su estatus: “Los tres países están implementando medidas para fortalecer la vacunación, la vigilancia y la respuesta a los brotes”, explicó en un comunicado.

América fue el primer continente en ser declarado libre del sarampión, pero no ha conseguido mantener el este logro. En 2024, el continente fue declarado como libre de este virus, después de que se interrumpiera la transmisión endémica en Venezuela y Brasil.

El estatus duró poco tiempo, pues Canadá perdió el estatus como libre de sarampión en 2025. La tendencia ha empeorado este 2026, con la adición de otros tres países.

“La posterior pérdida del estatus de eliminación por parte de Bolivia, México y Estados Unidos marca un mayor deterioro de la situación regional y hace más difícil el camino hacia la recuperación de la eliminación”, reconoció la OPS.

¿Qué debe hacer México para recuperar su estatus como país libre de sarampión?

Entre las acciones que recomienda la OPS para enfrentar el actual brote de sarampión se encuentran fortalecer la búsqueda activa de casos y asegurar recursos económicos para el combate al virus.

Sin embargo, estas son medidas para mitigar y detener el actual brote. Según la OPS, el principal indicador para que México recupere su estatus está en la cobertura de vacunación. De forma obligatoria, nuestro país debe remontar las tasas de inmunización y alcanzar una alta cobertura.

La OPS señala que los tres países deben alcanzar y mantener una cobertura de al menos el 95% con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión en todas las comunidades, además de que a esto lo debe respaldar una vigilancia sólida y una respuesta eficaz a los brotes, lo que "sigue siendo el camino hacia la eliminación del sarampión”.

La propia organización advierte que no basta con alcanzar el promedio de 95% de cobertura. “Los promedios nacionales pueden ocultar focos de baja cobertura, por lo que es fundamental llegar a todas las comunidades, en particular a las más vulnerables a los brotes”, explica la OPS.

Este puede ser el paso más desafiante para los gobiernos. En el caso de Venezuela y Brasil, ambos países tardaron seis años en recuperar el estatus como libre de transmisión endémica de sarampión.

El continente americano suma hasta el momento 58 mil 213 casos confirmados de sarampión y 82 muertes. En el mismo periodo del año pasado se sumaron 12 mil 806 casos. Según datos del gobierno federal, México ha confirmado 20 mil 701 casos de sarampión en el último periodo. Entre 2025 y 2026 se han confirmado 50 muertes por este virus en el país.

EDG.

