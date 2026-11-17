La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que México, Bolivia y Estados Unidos perdieron el estatus de eliminación del sarampión, luego de que se confirmara el restablecimiento de la transmisión endémica del virus en los tres países, una situación que había sido erradicada en la región durante años.

La decisión fue tomada por la Comisión Regional para el Seguimiento y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, tras analizar la evolución epidemiológica en el continente.

El anuncio ocurre mientras México enfrenta el peor brote de sarampión de las últimas décadas, con 14 mil 087 casos confirmados y 23 defunciones en lo que va de 2026. Dentro del panorama nacional, Jalisco se mantiene como el principal epicentro de la enfermedad, al acumular 7 mil 538 casos confirmados este año, equivalentes a más del 53 por ciento de todos los contagios registrados en el país.

La entidad también encabeza el acumulado de los últimos dos años con 8 mil 274 casos entre 2025 y 2026, además de cinco defunciones asociadas al padecimiento.

Los municipios metropolitanos concentran la mayor carga de la epidemia. Tlaquepaque registra mil 516 casos, seguido por Tonalá con mil 434, Guadalajara con mil 354, Zapopan con mil 145, El Salto con 987 y Tlajomulco de Zúñiga con 969 contagios confirmados.

Autoridades sanitarias reportan que actualmente sólo permanece un caso activo en Jalisco y que ya no existen grupos escolares que mantengan esquemas de clases virtuales por contagios de sarampión.