Luego de una década, este martes 17 de noviembre de 2026 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció que cambió el estatus para México referente a las infecciones del virus de sarampión, luego del aumento de casos en los últimos meses. Esta noticia ha comenzado a causar dudas y preocupación, debido a que esta enfermedad no era motivo de alerta general desde hace más de 35 años.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la última epidemia de sarampión en el país ocurrió en 1989-1990, reportándose 89 mil 163 casos. En el 2011 se presentaron tres casos importados: dos en el Distrito Federal —hoy Ciudad de México— y uno en Guanajuato. Del 2013 al 2014 se reportaron casos importados en viajeros extranjeros. El último caso autóctono en nuestro país fue en 1995.

Sin embargo, este 17 de noviembre, las autoridades de México reportaron 20 mil 601 casos acumulados entre 2025 y 2026 y catorce casos activos (doce en Chiapas y dos en Quintana Roo). Una de las claves para atacar este repunte de contagios es la vacunación, por lo que en las últimas semanas se ha vigilado la aplicación de la inmunización, según destacó el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, Rafael Valdés.

¿Qué es el sarampión y cómo se contagia?

Al ser una enfermedad muy conocida, pero común en los últimos años, poco se sabe de su origen, síntomas y cómo se contagia. Por ello, en N+ te compartimos una breve explicación de sus características y signos.

Según señalan las autoridades sanitarias mexicanas, la infección causada por el virus del sarampión produce una enfermedad aguda, la cual es una de las más contagiosas del mundo; aunque, a diferencia de otras enfermedades que han generado preocupación en los últimos tiempos, la buena noticia es que esta puede prevenirse de manera efectiva.

¿Cómo se contagia? El sarampión se transmite fácilmente por gotitas de saliva, al toser o estornudar de una persona infectada.

Por su parte, la OPS señala que la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas. Sin embargo, el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños con desnutrición y pacientes inmunodeprimidos.

Los síntomas generales son fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, manchas pequeñas dentro de la boca y, posteriormente, erupciones cutáneas en cara y cuello que se extienden a todo el cuerpo.

Son justamente las manchas de Koplik uno de los primeros y más claros signos del contagio de esta enfermedad. Estas pequeñas lesiones se suelen presentar en la fase inicial del contagio, ya que aparecen 2 o 3 días antes de que salga el sarpullido característico del sarampión en la piel.

¿Qué pasará con el cambio de estatus de país libre de sarampión?

La pérdida del estatus significa que el virus volvió a establecer cadenas de transmisión sostenida dentro del país, por lo que ya no se considera que la circulación endémica de la enfermedad esté interrumpida.

Esta nueva evaluación lo único que es que el sarampión continúa circulando de manera constante y representa un riesgo de nuevos brotes. Para conservar la certificación de eliminación, es necesario interrumpir la transmisión endémica del virus durante al menos 12 meses consecutivos.

No obstante, esto no significa que no haya vacunación, que es la manera más efectiva de prevenir nuevos contagios.

¿Necesito ponerme vacuna contra sarampión?

Al ser la forma más efectiva de prevención de la enfermedad, es recomendable que las personas que no cuenten con el esquema completo de vacunación se apliquen la inmunización contra el virus de sarampión. Sobre todo, debe aplicarse la vacuna en la población más vulnerable.

"Gracias a las vacunas, muchas personas están protegidas y los brotes pueden controlarse rápidamente", señala la Secretaría de Salud.

Existen dos tipos de vacuna para proteger contra el sarampión:

Vacuna triple viral (SRP):

Se aplica en la infancia como parte del esquema básico. Protege contra sarampión, rubéola y paperas.

Vacuna doble viral (SR):

Dirigida a personas adolescentes y adultas.

Recomendada para quienes no han recibido la vacuna o no tienen certeza de haberla recibido.

¿Quiénes deben vacunarse?

Niñas y niños de 6 meses a 9 años. Adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con esquemas completos de vacunación.

Asimismo, te recomendamos revisar tu cartilla de vacunación y la de tus hijas e hijos, acudir al centro de salud si falta alguna dosis y solicitar orientación si tienes dudas sobre tu esquema de vacunación.