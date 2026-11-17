Hace casi medio siglo, en septiembre de 1977, la sonda Voyager 1, del tamaño de un autobús pequeño, despegó de Cabo Cañaveral. Tardó 49 años, dos meses y 11 días en recorrer el trayecto que la separa hoy de nosotros.

Esta semana llegará a un punto que ninguna otra creación humana ha tocado: la distancia que la luz recorre en 24 horas.

Se trata de unos 25 mil 900 millones de kilómetros, o 16 mil millones de millas. Para dimensionarlo, la sonda estará 5.6 veces más lejos que Neptuno. Y no se detiene, se aleja del Sol a casi 17 kilómetros por segundo.

El hito tiene más de lenguaje que de física. Al cruzar ese umbral no cambiará nada en la nave ni en su entorno, pero sí en la forma de hablar con ella.

Incluso la comunicación más simple de ida y vuelta tomará 48 horas. Cada instrucción que el equipo de la NASA envíe desde la Red del Espacio Profundo tardará un día en llegar, y la respuesta tardará otro.

La comunicación ya era lenta antes de ese punto. La transmisión de datos se ha comparado con la de una conexión de internet por línea telefónica, lo que complica reaccionar a cualquier falla.

Voyager 1 visitó Júpiter y Saturno y cruzó la heliopausa, el límite de la influencia del Sol, en 2012. Su gemela, Voyager 2, tomó una ruta más larga para sobrevolar Urano y Neptuno. Por eso llegará a su propio día-luz hasta noviembre de 2035, aunque incluso las estimaciones más optimistas dudan de que siga operando para entonces.

El tiempo de Voyager 1 también tiene fecha límite. Seguirá recibiendo instrucciones de la NASA hasta que se agote su energía, a principios de la década de 2030.

Después de ese día seguirá avanzando en silencio por el espacio interestelar, con una señal cada vez más débil y cada vez más tardía. Mientras funcione, será el único objeto humano capaz de decirnos qué hay más allá de la burbuja del Sol, con un mensaje que llega 24 horas después de haber sido enviado.

AMP