El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de César Daniel "N", alias “El Topo”, identificado como uno de los presuntos líderes de una célula delictiva conocida como “Los Deltas”, señalada como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura se realizó este miércoles 18 de noviembre de 2026 en Zapopan, Jalisco, durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información compartida por García Harfuch, “El Topo” contaba con órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario.

Las autoridades identifican a César Daniel "N" como presunto encargado del trasiego de drogas y armamento para la organización criminal.

Además, lo relacionan con posibles actividades de lavado de dinero, extorsión y secuestro.

Según el reporte oficial, la célula de “Los Deltas” tiene presencia en la zona metropolitana de Guadalajara y estaría vinculada con el CJNG.

El operativo donde fue detenido César Daniel 'N', alias 'el Topo', derivó de una investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) iniciada en abril de 2026.

Los trabajos de inteligencia permitieron ubicar tres domicilios en Zapopan que la célula presuntamente utilizaba como casas de seguridad y donde pernoctaban 'el Topo' y otros integrantes del grupo.

Como parte de la misma investigación, los días 25 y 26 de julio se realizaron cateos en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, también en Zapopan. En esas diligencias se detuvo a seis personas y se aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).