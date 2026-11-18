Tres excursionistas fueron rescatadas luego de quedar varadas a aproximadamente 150 metros de altura mientras realizaban actividades de escalada en la zona de Potrero Chico, en el municipio de Hidalgo, Nuevo León.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, el reporte de emergencia se recibió alrededor de las 4:44 am horas de este miércoles, cuando se alertó sobre tres personas que se encontraban atrapadas en una zona de difícil acceso, sobre la ruta de escalada conocida como Pancho Villa.

Ante la situación, elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al lugar para participar en las labores de rescate de montaña. En el sitio también se contó con el apoyo de una brigada del municipio, cuyos integrantes realizaron maniobras de ascenso para llegar hasta el punto donde se encontraban las excursionistas.

Las condiciones del terreno y la altura a la que quedaron las personas representaron un desafío para los rescatistas, quienes tuvieron que realizar las maniobras correspondientes para brindarles apoyo y ponerlas a salvo.

Potrero Chico es una zona reconocida por sus rutas de escalada y por atraer a deportistas y visitantes que practican actividades de montaña; sin embargo, este tipo de recorridos también implica riesgos, especialmente cuando se presentan dificultades durante el ascenso o descenso.

Hasta el momento, Protección Civil de Nuevo León no ha proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en las que los tres excursionistas quedaron varadas, ni sobre las condiciones en las que fueron localizadas.

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Asimismo, se encuentra pendiente la actualización oficial sobre su estado de salud, así como información más detallada acerca de cómo se desarrollaron las maniobras para lograr su rescate.

Las autoridades mantienen pendiente la ampliación del reporte para dar a conocer si las personas requirieron atención médica o fueron trasladadas para una valoración.

Se espera que en las próximas horas Protección Civil de Nuevo León proporcione información adicional sobre este incidente registrado durante la madrugada en uno de los principales puntos de escalada del municipio de Hidalgo.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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